Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu da aynı olacak

Yıldırım: Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz.

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'daydı.

Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu" ifadelerini kullandı. (AA)



Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 16:39

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