MKE'deki patlamanın nedeni ortaya çıktı: Riske rağmen gelen direktif

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasındaki patlamanın nedeni, işçilere ağzı kapalı tezgahta yakıt karıştırılması direktifi verilmesiymiş.

Ankara’daki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 1 işçinin can verdiği patlamanın nedeni ortaya çıktı. Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, ağzı açık olan harman tezgahı arızalı olduğu için işçilere riskli olmasına rağmen ağzı kapalı olan tezgahta roket yakıtının karıştırılması direktifi verildiğini ve patlamanın bu nedenle yaşandığını bildirdi.

MKE Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir işçinin yaşamını yitirdiği 4 işçinin yaralandığı patlamanın nedenine ilişkin Petrol-İş Sendikası basın açıklaması yaptı. Fabrika önüne yapılan yürüyüşün ardından toplanan işçiler ve aileleri “Emreler ölmesin, yürekler yanmasın”, “Türk-İş uyuma sınıfına sahip çık”, “Siyaset uyuma tesisime sahip çık” sloganları atıldı. Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, patlamada hayatını kaybeden üyeleri Emrah Özcan’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Patlamada yaralanan Çetin Tiryaki’nin taburcu olduğunu belirten Gül, 3. derece yanıkları bulunan Selçuk Serkan Ceylan’ın tedavisinin Ankara GATA’de yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini aktardı. Diğer yaralılar Ömer Tosun’un ve Fazlı Büken’in de tedavilerinin ardından taburcu olduğunu dile getiren Gül, son patlamaya ilişkin detayları paylaştı.

GAZ SIKIŞMASI PATLAMAYA NEDEN OLDU

Önceki yıllarda da ölümlü patlamaların yaşandığı fabrikada son patlamanın 24 Mayıs 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Werner atölyesinde yaşandığını kaydeden Gül, “Atölyede 2.75 inç çift bazlı roket yakıtı ile kurşun salisilatın (PB2-SL4) homojen karışımı Werner tezgahında yapılırken, tezgah içerisinde biriken gaz sıkışma sonucunda infilak etmiştir. Patlama sonucunda basınca bağlı şarapnel, göçük ve yakıt yanığına maruz kalarak ağır yaralı şekilde Elmadağ Devlet Hastanesine kaldırılan Üyemiz Emre Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır” dedi. Yaşanan bu patlamayı bir kaza olarak nitelemediklerini vurgulayan Gül, patlamanın teknolojisi eskimiş atölyelerde modernizasyon ihtiyacı apaçık ortadayken gerçekleştiğini vurguladı. Facianın göz göre göre geldiğini belirten Gül, bu faciada, olayın gelişimi ve ihmali aktardı.

ARIZA NEDENİYLE GELEN DİREKTİF

Werner Karıştırıcı ve Selüloz Eleme Binasında 2.75 inç çift bazlı roket yakıtını Werner karıştırıcısında kurşun salisilatla karıştırdığı esnada patlamanın meydana geldiğini anlatan Gül, her operasyonun 20 dakika sürdüğünü ve bir operasyonda yaklaşık 150 kg yakıt karıştırıldığını aktardı. Bu işi yapmakla görevli işçilerin Selçuk Serkan Ceylan ve Ömer Tosun olduğunu aktaran Gül, “Bu işin yapılması gereken atölye başka bir atölyedir. Söz konusu operasyonun 04 binasında harmanlama tezgahında yapılması gerekmektedir. Fakat bu tezgah arızalı olduğundan, işin Werner atölyesinde parça, parça yapılması direktifi verilmiştir” dedi.

ASIL TEZGAHIN AĞZI PATLAMAYA KARŞI AÇIKTI

İşin yapılması gereken asıl tezgahın ağzının patlama riskine karşı açık olduğuna dikkat çeken Gül, ancak işin yaptırıldığı tezgahın ağzının kapalı çalıştığını söyledi. Aynı binada selüloz elemede, patlamada hayatını kaybeden Emre Özcan ile yaralanan Fazlı Büken ve Çetin Tiryaki’in çalıştığını kaydeden Gül, selüloz eleme bölümünde olay anında 14 büsü nitroselüloz, Werner karıştırıcı bölümünde ise toplamda 400 kg, 2.75 inç çift bazlı roket yakıtı olduğu, tezgahın içinde olay anında 150 kg yakıt olduğunu aktardı.

GEREKLİ MODERNİZASYON YAPILMADI

Patlama sonucunda nitroselülozların bir bölümünün çift bazlı roket yakıtların ise tamamının yandığını anlatan Gül, “Betonarme olan bina korkunç patlama sonrasında, direkler üzerinde iskelet olarak kalmıştır. Görüldüğü üzere patlamada, sadece işin yapılması esnasında değil gerekli teknolojik modernizasyon ve yatırımların yapılmamış olmasından kaynaklı bir dizi ihmal bulunmaktadır. MKE Elmadağ Barut Fabrikasında artık sözün bittiği yerdeyiz. Petrol-İş Ankara Şubesi olarak, eski teknolojiye sahip, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından risk oluşturan üretim hatlarının, işçi sağlığı ve iş güvenliğine tehdit oluşturan kötü çalışma koşullarının yeni facialara yol açabileceği konusunda defalarca girişimde bulunduk, eylemler düzenledik. Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası, üretimin aksadığı ve kapasite kullanım oranının yüzde 15-20 seviyelerine kadar gerilediği, kapasitenin atıl hale geldiği, teknolojisi eski, patlamalar nedeniyle can kayıplarının yaşandığı, istihdamı sayıca yetersiz bir fabrikaya dönüşmektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Patlamanın olduğu MKE’de eski teknoloji ölüme davetiye çıkarıyor

MKE Barutsan fabrikasında patlama

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 15:53

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