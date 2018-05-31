Gezi Direnişi’nin 5. yılında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı kapatıldı

Polis, Gezi Direnişinin 5. yıl dönümünde Taksim Meydanı’nı ve Gezi Parkı’nı bariyerlerle kapattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, direnişin yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresindeki bazı yolların bugün saat 15.30'dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını açıklamıştı.

Bariyerlerle çevrili parkın bazı noktalarında boşluklar bırakılarak yaya geçişi sağlandı. Parkta önleyici hizmetler büro amirliğine bağlı polis ekipleri ile zırhlı polis aracı bekletiliyor. (DHA)

Gezi direnişinin 5. yılında yargılamalar ne durumda?

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 15:41

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