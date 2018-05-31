Dev Turizm-İş: Ege Üniversitesi yasalara aykırı davranıyor

Dev Turizm-İş İzmir Şubesi, Ege Üniversitesinde toplu iş sözleşmemesinin uygulanmaması ve işçilerin maaşlarının iki aydır yatmamasına tepki gösterdi.

DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinde Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmemesinin uygulanmaması ve işçilerin maaşlarının iki aydır yatmamasına tepki gösterdi. Sendikanın çağrısıyla rektörlük girişinde yapılan eylemde, üniversite yönetimine toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması, sözleşmeden kaynaklanan fark alacaklarının derhal ödenmesi, ücretlerde düşüşlere yol açan uygulamadan vazgeçilmesi ve ücret ödemelerindeki gecikmelere son verilmesi çağrısı yapıldı.

Direnişteki Genel-İş 7 No’lu Şube Üyesi Ege Üniversitesi işçileri ve Emek Partisi Bornova ilçe başkanının da katıldığı eylemde konuşan Şube Başkanı Tahir Ozan, muhataplarının kimi zaman iki ayda bir değişen alt-işverenler, taşeron firmalar değil üniversite yönetiminin olduğunu belirtti. Ozan, işverenlerin bağlayıcı olan Yüksek Hakem Kurulu kararını ısrarla uygulamadığı belirtti.

‘ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ’

İşçilere dayatılan ve ücretleri düşüren bireysel sözleşmelere de değinen Ozan, iş yasasına göre çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak işçinin onayıyla yapılabileceğini belirterek “Ücret düşüşüne yol açan bu uygulama temsilci ve üyelerimizce kabul edilmemiş ve anılan sözleşmeler imzalanmamıştır” dedi.

Üniversite yönetiminin ve taşeron şirketin yasaya aykırı ve hukuksuz olduğunu ifade eden Ozan, işvereni yasalara ve toplu iş sözleşmesine uymaya davet etti. Ozan, son olarak yasal süreç içinde maaşların ödenmemesi durumunda iş bırakma eylemi yapacakları uyarısında bulundu. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 15:25

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