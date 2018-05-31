Zinedine Zidane kimdir?

Zinedine Zidane, 23 Haziran 1972'de Cezayir asıllı bir ailenin çocuğu olarak Marsilya 'da dünyaya geldi.

17 yaşında profesyonel olan ve Cannes'da forma giymeye başlayan Zidane, 1992-1996 arası Bordeaux'da oynadıktan sonra Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta geçirdiği 5 yıl içerisinde 2 lig şampiyonluğu, İtalya Süper Kupası, UEFA Kupası ve Kıtalararası Kupa kazanan Zidane, Fransa'nın 1998'deki Dünya Kupası ve 2000'deki Avrupa Kupası şampiyonluklarında başrolü oynadı.

2001'de dönemin transfer ücreti rekorunu kırarak 77.5 milyon avro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Zidane, futbolu bırakana kadar formasını giydiği eflatun beyazlılarla 2002/03'te lig şampiyonluğunu, 2002'de Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kıtalararası Kupa şampiyonluğunu kazandı.

Zidane, 108 giydiği milli takım formasıyla 31 gol atarken 2006 Dünya Kupası finalinde İtalya'ya kaybettikleri maçla futbolu bıraktı. Zidane, final maçında ailesine küfreden Marco Materazzi'ye kafa atmış ve kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

1.85 boyundaki 'Zizou' lakaplı oyuncu tarihin en zarif ve etkili hücuma dönük orta saha oyuncularından biri olarak anılıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlüğe 2014'te Real Madrid Castilla ile başlayan Zidane, 2016'da Real Madrid'in başına geçti. Fransız Teknik Direktör, 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçerken 2016/17 sezonunda da lig şampiyonluğuna ulaştı.

Zidane, 2 kez Süper Kupa'yı, 2 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı, 1 kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

Zinedine Zidane, 31 Mayıs 2018'de, Şampiyonlar Ligi'ni 3. kez üst üste kazanmasından 5 gün sonra istifasını açıkladı. (SPOR SERVİSİ)