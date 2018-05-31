AKP'li vekilden Flormar işçilerine sessiz ziyaret: Patron duymasın!

Sendika hakları için direnen Flormar işçilerinin yanına gelen AKP Milletvekili Cemil Yaman konuşmasını mikrofonsuz yaptı, işçilerle fotoğraf çektirmedi. İşçileri işten atan patronlardan "kardeşlerimiz" diye söz eden Yaman, “Bu meselenin seçimle ilgisi yoktur” dedi.

Gebze’de kurulu bulunan Flormar’da daha iyi bir ücrete ve çalışma koşullarına kavuşmak için Petrol-İş’e üye olmaları üzerine işten atılan işçilerin başlattığı direniş devam ediyor. AKP Milletvekili Cemil Yaman, beraberindeki heyetle işçileri ziyaret etti.

Konuşmasını mikrofonsuz yapan Yaman, “Mikrofonla bunlar söylenmez. Elbette hakkımızı arayacağız. Siz de haklarınızı arıyorsunuz, haklısınız. Bu meseleler siyasi malzeme yapılmamalıdır. Buraya gelen siyasetçilerin siyaset yapmamaları lazım. Sizin ekmek meseleniz siyaset üstü bir meseledir. Ellerini taşın altına koymaları için iş adamları kardeşlerimizle de görüşeceğiz. Ama bu meselenin 24 Haziran seçimleriyle ilgisi yoktur” dedi. Yaman, işçilerle fotoğraf da çektirmedi.

Yaman’ın konuşmasını mikrofonsuz yapması bazı işçiler tarafından “Söylediklerini patron duymasın diye mikrofon almadı” şeklinde yorumlandı. Bazı işçiler de “Niye içeri girip patronla konuşmadılar, yapamazlar mıydı bunu?” şeklinde sitem etti.

Yaman’dan sonra söz alan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz de “Bizim mücadelemiz ekmek mücadelesi. Burada 15 yıllık arkadaşlarımız var ama inanın ki asgari ücretle sürünüyorlar. Dolayısıyla mücadelemiz ülke ekonomisine de katkı içindir. Çünkü bu insanların aldığı ücret bu ülkeye kalıyor. Devlet bu insanların ücretinden vergi alıyor. Bizim amacımız bu bataklıktan birkaç kişiyi kurtarmaktır. Asgari ücret ve altında çalışan herkes bu bataklığın içerisindedir. Biz de bu insanları kurtarmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız” diye konuştu.

Flormar işçisine destek büyüyor: Siz kazanırsanız tüm kadınlar kazanır

ESKİ GENEL BAŞKANDAN ZİYARET

CHP İstanbul Milletvekili Adayı ve Petrol-İş Eski Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın da işçileri ziyaret etti. İşçilere seslenen Öztaşkın, “Sendikal hak ve özgürlüklerimiz ne yazık ki kısıtlanıyor, bunları kullanamıyoruz. Bütün grevlerimiz, direnişlerimiz, eylemlerimiz engellenmeye çalışılıyor. Bütün grevler erteleme adı altında yasaklanıyor. Ve bu ülkeyi yönetenler patronlara ‘OHAL’i sizin için çıkardık. Bakın hiçbir greve müsaade etmiyoruz’ diyerek övünüyor. Devleti yönetenler işçilerin haklarını korumakla övünebilir” diye konuştu.

Öztaşkın, milletvekili seçildiği takdirde işçilerin sesini Meclise taşıyacağını söyledi. (Gebze/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 15:46

www.evrensel.net