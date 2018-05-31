CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

Yunanistan, CHP üyesi milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcine'ye geçti.

Muharrem İnce ile birlikte Batı Trakya'ya gitmek isteyen CHP milletvekilleri ile gazeteciler Yunanistan'a alınmadı.

CNN TÜRK muhabiri Cansu Karadan, canlı yayına bağlanarak şunları anlattı:

"Muharrem İnce, heyetiyle birlikte İpsala sınır kapısına gitti, sınır kapısından da geçti ama 10 kişilik CHP heyeti ve 9 kişilik basın mensubu 2 saat bekledi ancak iddiaya göre önceden bu ziyaretin bildirilmesi gerekiyordu ancak Yunanistan'a böyle bir bildirim yapılmadı. Sınırdaki görevliler 'Siz diplomatik delegasyonsunuz, bu şekilde girebilmeniz için Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazmanız gerekirdi' dedi."

CHP heyetinde Erdin Bircan, Mustafa Akaydın, Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi ve 9 gazeteci vardı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Biz siyaset yapmaya değil ziyarete gidiyorduk. Ona rağmen Yunanistan izin vermedi" diye konuştu.

Heyet Yunanistan'dan döndü. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 14:37

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