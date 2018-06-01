Ã–ÄŸretmenin Ã¶nce kitabÄ±na sonra da savunmasÄ±na ceza verildi

Felsefe Ã–ÄŸretmeni ve Yazar Atalay Girgin'e 'LaÄŸÄ±mpaÅŸalÄ±' ve 'AÅŸk Mavidir Ã–ÄŸretmenim' kitaplarÄ±ndan ve soruÅŸturmadaki savunmasÄ±ndan ceza verildi.

Derya KAYA

Ankara

Felsefe ÖÄŸretmeni ve Yazar Atalay Girgin “LaÄŸÄ±mpaÅŸalÄ±” ve “AÅŸk Mavidir ÖÄŸretmenim” isimli kitaplarÄ±ndan dolayÄ± hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda verdiÄŸi savunmasÄ±ndan dolayÄ± da cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Girgin, Ankara Ä°l Milli EÄŸitim Disiplin Kurulunca “1 yÄ±l kademe ilerlemesinin durdurulmasÄ±” cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ankara’da Felsefe ÖÄŸretmeni ve Yazar Atalay Girgin, “LaÄŸÄ±mpaÅŸalÄ±” ve “AÅŸk Mavidir ÖÄŸretmenim” isimli kitaplarÄ±ndan daha önce soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ ve maaÅŸ kesimi ve sürgünle cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Girgin’e ÅŸimdi de bu soruÅŸturma kapsamÄ±nda verdiÄŸi savunmadan dolayÄ± ceza verildi. SoruÅŸturma sonucu hazÄ±rlanan raporda müfettiÅŸler, Girgin’in savunmasÄ±nda idareye yönelik hakaret ettiÄŸine hükmetti. MüfettiÅŸlerin raporunda “SoruÅŸturmaya dayanÄ±larak alÄ±nan savunmasÄ±nda idareyi ‘zerzevat, oturduklarÄ± koltuklarÄ±n ardÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan, makamlarÄ±ndan dolayÄ± kendilerini bir halt sanan, hak etmedikleri halde elde ettikleri sÄ±fat, muhbir kiler faresi sözleriyle hakaret etti” ifadeleri yer aldÄ±. Ä°l Milli EÄŸitim Disiplin Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da Girgin’e 1 yÄ±l kademe ilerlemesinin durdurulmasÄ± cezasÄ± verdi.Karar, EÄŸitim Sen üyesi olan Girgin’i temsilen Disiplin Kurulunda yürütülen soruÅŸturmaya katÄ±lan EÄŸitim Sen temsilcisinin karÅŸÄ± oyuyla oy çokluÄŸu ile verildi. Sendika temsilcisi Girgin’in sözlerinin hakaret olarak deÄŸerlendirilemeyeceÄŸini belirterek, cezanÄ±n hukuki olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘SAVUNMAMDA KÄ°ÅžÄ° YA DA KURUM ADI YOK’

Girgin yaÅŸananlara karÅŸÄ± “Felsefenin IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda/Felsefece” adlÄ± kiÅŸisel blogunda “SavunmanÄ±n da savunmasÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir açÄ±klama yaptÄ±. Girgin açÄ±klamasÄ±nda soruÅŸturmaya konu olan savunmanÄ±n hiçbir yerinde herhangi bir kiÅŸi ve kurumun telaffuz edilmediÄŸi belirtti, ‘Zerzevat’ sözünün de hiçbir suç ve hakaret vasfÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Girgin, sendikanÄ±n hukuksal desteÄŸiyle, kendisine verilen cezaya iliÅŸkin, yasal süresi içinde idare mahkemesinde iptal davasÄ± açacak.

'Akademisyenleri destekleyen edebiyatÃ§Ä±larÄ± okullara Ã§aÄŸÄ±rmayÄ±n' mesajÄ±

KobanÃª iÃ§in â€˜FÄ±sÄ±ldayan Ã–ykÃ¼lerâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 MayÄ±s 2018 14:34

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