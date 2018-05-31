Hero tişörtü giyen üniversite öğrencisi beraat etti

Duruşmaya ‘Hero’ yazılı tişörtle girmek isteyen Emirhan Baysal, 'örgüt propagandası' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonuna ‘Hero’ yazılı tişörtle girmek isteyen Üniversite Öğrencisi Emirhan Baysal, ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Baysal ile Avukatı Adil Hasan Tahsin Dinç ve sanığın yakınları katıldı. Bianet’in haberine göre önceki beyanlarını tekrar eden Baysal, Erzurum’da üniversite öğrencisi olduğunu, üzerinde ‘Hero’ yazılı tişörtü suç tarihinden çok önce birçok yerde şubesi bulunan bir mağazadan satın aldığını belirtti. Baysal, suçsuz olduğunu bildirerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Baysal’ın yapılan sorgusunda ‘FETÖ’ ile herhangi bir bağlantısı olmadığı ve tişörtü çok şubeli bir mağazadan aldığının belirlendiğini söyleyerek, Baysal hakkında kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Baysal’ın beraatine karar verdi.

TİŞÖRT GİYEN ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

“Hero” (İngilizce ‘Kahraman’) kelimesinin yer aldığı yazının bulunduğu tişörtler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan’a suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Gökhan Güçlü’nün 13 Temmuz 2017’deki duruşmaya üzerinde “Hero: Heroes are immortal” (Kahraman: Kahramanlar ölümsüzdür) yazan bir tişörtle gelmesinin ardından tartışma konusu oldu. Türkiye genelinde ‘Hero’ tişörtü giyen en az 38 kişi gözaltına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 14:22

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