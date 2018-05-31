TMMOB 45. Genel Kurulu toplandı

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Ankara'da toplandı. Genel kurulda konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz iktidarın yerli ve milli sözlerini eleştirerek, uluslararası gıda tekelleri istiyor diye ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker fabrikalarının haraç mezat satanların hangi 'yerli ve milli' duruştan nasıl söz edebileceklerini sordu.

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu'nda toplandı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, AKP’nin siyasal alanda tek adam, toplumsal alanda muhafazakarlık ve ekonomik alanda neoliberalizme dayalı yeni rejim, yeni Türkiye inşa etme hevesinin ülkeyi uçurumun kıyısına getirdiğini söyledi. Seçimlere bir buçuk yıl kala ilan edilen baskın seçimin siyasal iktidarın ülkeyi yönetmedeki başarısızlığının itirafı olduğunu belirten Koramaz, bunun aynı zamanda 16 Nisan Referandumu ile inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin işlevsizliğinin de göstergesi olduğunu vurguladı.

24 Haziran seçimlerinin adaylar arasında bir tercih değil, ülkenin geleceğinin tayin edileceği bir yol ayrımı olduğunu ifade eden Koramaz, “TMMOB olarak bu yol ayrımında, cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal demokrasiden taraf olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi. “Bizlere 'yerlilik ve millilik' konusunda söz söyleyenler önce aynada kendilerine baksınlar” diyen Koramaz, uluslararası gıda tekelleri istiyor diye ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker fabrikalarının haraç mezat satanların hangi 'yerli ve milli' duruştan nasıl söz edebileceklerini sordu.

MİLLİ VE YERLİLİK HASANKEYFİ SULAR ALTINDA BIRAKMAK MI?

Türkiye'de her dört yeni mezun mühendis ve mimardan biri işsizken yabancı mühendislerin diploma denkliği bile aranmadan serbestçe çalışması için iktidarın çaba harcadığını dile getiren Koramaz, “Phaselis’i imara açanlar, Alliaoni’yi, Hasankeyf’i sular altında bırakanlar, Sur’u, Nusaybin’i yerle bir edenler, AOÇ’yi, Fırtına Vadisi’ni, Munzur’u, Cerattepe’yi talan edenler, Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkmakla övünenler yerlilik ve millilikten bahsedebilir mi? 4 yıllık mücadele tarihimizde benzerine az rastlanan saldırılara karşı, daha sık saf tutmamız gereken günlerden geçiyoruz. Genel Kurulumuzun örgütümüze yönelik saldırıları püskürtmek ve ülkemizin geleceğine yönelik mücadelemiz için önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

24 HAZİRAN MESAJLARI

Koramaz'ın ardından konuk konuşmalarına geçildi. 24 Haziran seçimlerine ilişkin mesajların öne çıktığı konuşmalarda TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, halkın sağlık hakkının gasp edildiğini ve demokratik, özgür, laik bir Türkiye için artık ‘Tamam’ dediklerini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da işçilerin 16 yılda neler kaybettiğini bildiklerini ve işçi düşmanı AKP’ye oy vermeyeceklerini söyledi. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ise kamunun hızla tasfiye edildiği bir süreçte AKP’nin yalanlarından bıktıklarını ifade etti.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da 24 Haziran seçimlerinin iktidarın baskıcı politikalarına karşı önemli bir noktada durduğunu söyledi. Gürkan şunları söyledi:

“24 Haziran seçimleri kritik eşik. Cumhur İttifakının başarılı çıkması demek, demokratik hak ve özgürlüklerin kaybı demektir. Onun için tek adam tek parti rejiminin önünün kesilmesi hepimizin görev ve sorumluluğumuz. 7 Haziran’ın, 16 Nisan’ın, Gezi direnişinin biriktirdiği güçle demokratik bir Türkiye mücadelesini büyütmemiz gerekiyor. 24 Haziran’dan sonra da demokratik bir Türkiye mücadelesinin güçleneceğine ve bu mücadelenin ortaklaşacağına inanıyoruz.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran itibariyle karanlık günlerin son bulacağını dile getirdi. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer artık siyasal İslam’ı yenme vakti olduğunu belirterek, “Vakit ‘Hayır’ı ‘Tamam’lama vaktidir” dedi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın ve tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 16:45

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