Cidde’de işçiler kazandı

MNG şirketinin Cidde'deki şantiyesinde çalışan Türkiyeli işçilerin grevi ücretlerinin verilmesiyle sona erdi.

MNG bünyesindeki MAPA’nın Suudi Arabistan Cidde’deki konut projesinde çalışan işçilerin grevi 2 aylık ücretlerinin verilmesiyle sona erdi.

Cidde’deki konut projesinde çalışan işçiler, 2 aylık ücretlerinin yatırılması için cumartesi günü greve başlamıştı.

Gazetemize bilgi veren işçiler 2 aylık ücretlerinin ödenmesi ve teminat verilmesi üzerine grevi sonlandırdıklarını söyledi. İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası üyesi işçiler, “Bugünden sonra ücretlerimizin düzenli yatırılacağını söylediler ve çalışma koşullarının da iyileşeceğini açıkladılar. Aksi bir durumda örgütlü gücümüzü yine kullanacağız. Bu süreçte sesimize ses olan Evrensel’e de minnettarız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 11:27

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