Sağlık Bakanlığı'na 'FETÖ' operasyonu; 14 kişi hakkında gözaltı kararı

Aralarında emekli ve ihraç edilenlerin de olduğu 14 Sağlık Bakanlığı personeline 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sağlık Bakanlığındaki 'FETÖ/PDY' yönelik soruşturma kapsamında 4'ü halen görevde olan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan verilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 8'i ihraç edilen, 2'si emekli, 4'ü ise halen görev yapan 14 kişi hakkında, 'FETÖ' ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı çıkartıldı.

Şu ana kadar şüphelilerden 7'si yakalanırken diğerlerinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

AMASYA MERKEZLİ İKİ İLDE OPERASYON

Öte yandan Amasya merkezli 2 ilde de düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 11:06

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