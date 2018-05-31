Esad: SDG ile görüşmelere açığız; SDG: Müzakereleri destekliyoruz

Esad, SDG ile müzakerelere hazır olduklarını ama askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi. SDG ise müzakereleri desteklediğini açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile müzakerelere hazır olduklarını ama askeri seçeneğin de hâlâ masada olduğunu söyledi. SDG ise müzakereleri desteklediğini açıkladı.

Sputnik'in yansıttığı habere göre Russia Today (RT) kanalından Murat Gaciyev’e konuşan Esad, ABD’nin, başlarda destek verdiği ‘ılımlı muhaliflerin İslamcı çıkması’ sonrası SDG'ye güvenmeye başladığını söyledi.

'SURİYE'DE GERİYE KALAN TEK SORUN SDG'

Esad şöyle devam etti: “Başka bir kart arıyorlar. Şu anda bu kart SDG çünkü ordumuz teröristleri yenmek için farklı bölgelerde ilerliyor. Suriye’de geriye kalan tek sorun ise SDG.”

'YA MÜZAKERE YA SAVAŞ'

SDG konusunda ellerinde iki yol olduğunu söyleyen Esad “İlki şu: Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü SDG’nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Esad "Amerikalılar Suriye'den gitmeli. Bir şekilde gidecekler" dedi.

SDG CEVAP VERDİ: MÜZAKERELERİ DESTEKLİYORUZ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Esad’dan gelen açıklamalara yanıt verdi. SDG sözcülerinden Kino Gabriel, "askeri bir çözümün herhangi bir sonuç verecek bir çözüm olmayacağı" vurgusunu yaptı; "Suriye’deki ihtilafa son vermek için müzakereleri desteklediklerini" belirtti.

Reuters’a konuşan Gabriel, “SDG’nin bakış açısına göre, askeri bir çözüm daha fazla kayıp verilmesine, yıkıma ve Suriye halkı için daha fazla zorluğa yol açacaktır” dedi.

Sözcü, etnik ve dini hakları koruyan demokratik bir sistem istediklerini söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 18:50

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