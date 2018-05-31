Esad: SDG ile görüşmelere açığız ama askeri seçenek de masada

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, SDG ile müzakerelere hazır olduklarını ama askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile müzakerelere hazır olduklarını ama askeri seçeneğin de hâlâ masada olduğunu söyledi.

Sputnik'in yansıttığı habere göre Russia Today (RT) kanalından Murat Gaciyev’e konuşan Esad, ABD’nin, başlarda destek verdiği ‘ılımlı muhaliflerin İslamcı çıkması’ sonrası SDG'ye güvenmeye başladığını söyledi.

'SURİYE'DE GERİYE KALAN TEK SORUN SDG'

Esad şöyle devam etti: “Başka bir kart arıyorlar. Şu anda bu kart SDG çünkü ordumuz teröristleri yenmek için farklı bölgelerde ilerliyor. Suriye’de geriye kalan tek sorun ise SDG.”

'YA MÜZAKERE YA SAVAŞ'

SDG konusunda ellerinde iki yol olduğunu söyleyen Esad “İlki şu: Müzakereler için açık kapı bırakıyoruz çünkü SDG’nin çoğunluğu Suriyelilerden oluşuyor. Bu yöntem işlemezse ise bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştirme yoluna başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Esad "Amerikalılar Suriye'den gitmeli. Bir şekilde gidecekler" dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 10:51

www.evrensel.net