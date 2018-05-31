Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya ve çevrelerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceğini öngörüyor.

Marmara Bölgesi'nde Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı havanın hakim olacağı bölgenin doğusu çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Bölgede, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette esecek. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 10:01

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