Diyarbakır'da çatışma; 1 güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da yol kontrolü sırasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında, yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında güvenlik ile PKK'liler arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 19.20'de, Hani ilçesi Topçular ve Yukarıturalı köylerinin yol ayrımında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri ile PKK'li teröristler arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmada yaralanan 1 güvenlik korucusunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 09:54

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