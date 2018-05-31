Nurhak’ta katledilen Cemgil, Manga ve Özdoğan anılıyor

Emek Partisi'nin anma etkinliği için düzenlemiş olduğu afiş

Nurhak dağlarında katledilen Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan, ölümlerinin 47. yılında anılıyor.

Denizlerin serbest kalması için Kürecik üssünü basmaya giden Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan katledilişlerinin 47. yılında anılıyor. Anmalardan biri İzmir’de Alpaslan Özdoğan’ın mezarı başında yapılacak. Emek Partisi (EMEP) Buca İlçe Örgütü tarafından yapılacak anma, saat 12.00’de Buca Eski Mezarlıkta düzenlenecek.

Öte yandan bir anma da Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütü düzenleyecek. Saat 17.00'de Karacaahmet Mezarlığında buluşacak Emek Partisi üyeleri, 'Nurhak Şehitleri Ölümsüzdür' diyecek.

NE OLMUŞTU?

Kürecik’teki NATO radar üssünü basarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın serbest bırakılmasını sağlamaya çalışan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyesi 7 kişi, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı İnekli köyü civarında mola verdikleri sırada jandarma birlikleri tarafından kuşatılmış ve çatışma çıkmıştı. Çatışmada Cemgil, Manga ve Özdoğan hayatını kaybetmişti. Mustafa Yalçıner ağır yaralanırken, Hacı Tonak ise yakalanmıştı. Yalçıner ve Tonak, çatışmada yer alan ve 6 Haziran’da yakalanan Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan’la birlikte THKO davasından yargılandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 09:04

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