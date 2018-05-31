Seçim Günlüğü (31 Mayıs 2018)

YSK KESİN ADAY LİSTESİNİ AÇIKLADI

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK'nin kesin aday listesine göre seçimlere 8 parti ve 68 bağımsız katılacak.

24 Haziran seçimleri için kesin aday listesi Resmi Gazetede yayımlandı 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

SUMİTOMO İŞÇİSİ: BENİM CANIMI JAPON KADAR DÜŞÜNMEYENE OY VERMEM

Sumitomo lastik fabrikası işçileriyle seçimi konuştuk. Bir işçi 'Benim canımı Japon kadar düşünmeyene de onunla iş birliği yapana da oy vermem' diyor.

Sumitomo işçisi: Benim canımı Japon kadar düşünmeyene oy vermem Sumitomo lastik fabrikası işçileriyle seçimi konuştuk. Bir işçi 'Benim canımı Japon kadar düşünmeyene de onunla iş birliği yapana da oy vermem' diyor.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE SEÇİM GÜNDEMİ: EĞİTİM BÜTÇESİ BİZE YANSIMIYOR, MEZUNLAR İŞSİZ

Seçimin Gaziantep Üniversitesindeki (GAÜN) öğrencilere nasıl yansıdığını anlamak için kampüsü dolaştık. 40 bin dolayında öğrencinin bulunduğu üniversitenin, farklı fakültelerinden konuştuğumuz öğrencilerin siyasi tercihleri farklı olsa da üniversite mezunlarının işsiz kalması, eğitime ayrılan bütçenin kendilerine yansımaması öğrencilerin dilinde. Ekonomik tıkanıklığa da dikkat çeken öğrenciler, ülkenin halini gördükçe strese girdiklerini belirtiyorlar.

GAÜN'de seçim gündemi: Eğitim bütçesi bize yansımıyor, mezunlar işsiz Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Öğenciler, üniversite mezunu işsiz ordusuna katılmaktan endişeli.

MUHARREM İNCE, HABERTÜRK'TEYDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programında Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce: Ben bu yetkilerimi kullanmayacak mıyım, kullanacağım CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programında konuştu.

HDP EŞ BAŞKANLARI FOX TV'DE SORULARI YANITLADI

YSK’nin, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden telefonla bağlanmasına izin vermediği FOX TV’deki “Liderler FOX’ta” programı HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla gerçekleşti.