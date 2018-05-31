Dünya Tütünsüz Günü: Her yıl 40 bin kişi pasif içicilikten ölüyor

Sigara içmek kişinin çevresindekilere de zarar veriyor. Yılda 40 bine yakın kişinin ölüm nedeni pasif içiciliğe bağlı hastalıklar.

Sigara içmek sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki insanlara da zarar veriyor. Yapılan çalışmalara göre yılda 40 bine yakın kişinin ölüm nedeni pasif tütün içiciliğine bağlı hastalıklar.

Tütün ürünü kullanan kişilerin etrafındaki kişilerin sağlığından da sorumlu olduklarını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Araştırmalara göre eşi sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riski, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat daha yüksek” dedi.

KALP VE AKCİĞER HASTALIKLARININ KÖTÜYE GİTME SEBEBİ PASİF İÇİCİLİK

Pasif içiciliğin de aktif içiciliğin sebep olduğu tüm hastalıklara neden olduğunu belirten Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Var olan kalp ve akciğer hastalıklarının kötüleşmesinin, kontrolden çıkmasının da en önemli nedeni pasif içicilik. Astım ya da KOAH hastalarının düzenli tedavilerini kullanmalarına rağmen hastalığın kontrolünün sağlanamadığı durumlarda pasif içicilik mutlaka sorgulanmalı” açıklamasında bulundu.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİ 2 KAT DAHA FAZLA

Her iki ebeveyni sigara içen çocukların solunum yolu hastalıkları riskinin sigara kullanmayan ebeveynlere sahip çocuklarla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söyleyen Sönmez ve Alahdab, “Günde yarım paket veya daha fazla sigara içen anne-babaların çocuklarının herhangi bir solunum yolu hastalığından hastaneye yatma riski iki kat daha fazla” dedi. Sönmez ve Alahdab, sigara dumanının sinüzit, rinit, kistik fibroz ve bronşit ataklarını alevlendirdiğini de vurguladı.

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BAŞKA ODADA SİGARA İÇMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Fotoğraf: Pixabay

Açık havada tütün tüketmek dışında, kapı ya da pencere açmak ve klima çalıştırmak gibi yöntemlerin pasif tütün içiciliğine engel olmadığının altını çizen Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Her yıl 30-40 bin pasif içici kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor” dedi. Bu rakamın akciğer kanserine bağlı ölümlerin oldukça üstünde olduğuna dikkat çeken Dr. Sönmez ve Alahdab, pasif tütün içimine bağlı hastalıklara yakalanmak istenmiyorsa bulunulan hiçbir ortamda tütün tüketilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

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ÖĞRETMENLERİN YARISI SİGARA İÇİYOR

Türkiye’de pasif içicilik konusunda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara dikkat çeken Dr. Esra Sönmez ve Dr. Hişam Alahdab, “Okul çağındaki gençlerin yüzde 82’si evlerinde, yüzde 86’sı ise ev dışında sigara dumanına maruz kalıyor. Gençlerin yüzde 60’ının anne ya da babasından en az biri sigara içiyor. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 50’si sigara içerken, sigara içen öğretmenlerin yüzde 81’i okulda ve yüzde 68’i öğrencilerinin önünde de sigara tüketiyor” dedi.

SİGARA AZALTILARAK BIRAKILMAZ

Fotoğraf: Pixabay

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen birçok kişi sigarayı azaltarak bırakmayı deniyor. Ancak uzmanlara göre, sigarayı azaltmak, bırakmak için etkili bir yöntem değil.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılıyor, farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Sigara bağımlılığının tıpkı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi tedavi edilebilir olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz şöyle konuştu:

“Tedavi yöntemi olarak birçok teknik kullanılmakta. Bunların başında yapılandırılmış psikoterapiler kullanıyoruz. Sigara içmeye yönelik duygu ve düşünceler ile nüksü önlemeye yönelik durumları terapide ele alarak kişide davranış değişikliğine gidiyoruz. Motivasyonel görüşme bu terapilerde en önemli teknik olarak öne çıkıyor. Ayrıca gerek duyulduğunda ilaç tedavisi de kullanılabiliyor.”

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ELEKTRONİK SİGARA, NORMAL SİGARA KADAR ZARARLI

Fotoğraf: Pixabay

Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, elektronik sigaranın da normal sigara kadar zararlı olduğunu belirterek “Toplumda son yıllarda giderek artan elektronik sigara zararsız gibi görünse de aslında içerisinde bulunan likit de insan sağlığı için neredeyse aynı derece zararlı diyebiliriz. Yapılan araştırmalarda elektronik sigaranın da normal sigara gibi aynı rahatsızlıklara neden olduğu tespit edilmiştir. Sigarayı bırakmanın yolu elektronik sigara kullanmak değildir. Sigarayı azaltarak bırakmak da etkili bir yöntem değildir. Tamamen bırakmak gerekiyor. Zorlanan kişiler için tedavi merkezlerine başvurup bırakmalarını öneriyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 05:30

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