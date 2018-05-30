Erdoğan: Tek parti döneminde milletimizin hür iradesi yoktu

Beştepe’de düzenlenen iftarda konuşan Erdoğan 'Tek Parti dönemini zaten demokratik dönem olarak göremeyiz, milletimizin hür iradesi yoktu' dedi.

Beştepe’de düzenlenen iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokratik olduğunu ve güçler ayrılığı ilkesine Türkiye'yi bir adım daha yaklaştıracağını savunarak, ”Tek Parti dönemini zaten demokratik dönem olarak göremeyiz, milletimizin hür iradesi yoktu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen iftarda konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ”yönetim sistemleri arayışlarının zirvesidir” diyen Erdoğan ”Tek Parti dönemini zaten demokratik dönem olarak göremeyiz, milletimizin hür iradesi yoktu” ifadesini kullandı.

'DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞIYORUZ'

“Türkiye’nin elde ettiği tüm kazanımlar istikrar döneminde elde edilmiştir. İstikrar döneminde dahi sistemin nasıl tıkanabileceğini gösterdi” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

”Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetim mimarlığı kısmında da çalışmalarımız yürüyor, dersimizi iyi çalışıyoruz. Demokrasinin özünde güçler ayrılığı vardır. Meclis kanunları çıkaracak ve denetim görevini yapacak, hükümet bu kanunlara göre ülkeyi yönetecek. 24 Haziran’da sona erecek mevcut sistemde gerçekten işler böyle mi yürütülüyordu? Çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulması hadi kuruldu çalışması mümkün değildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile Meclis’i kanun çıkarma konusunda tek merci yapıyoruz. Tek kanun çıkarma yetkisi meclisindir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı yasama organı ile sınırını korumak zorundadır. Hepinizin çok iyi bildiği bu işleyişi burada tekrar ederek Türkiye’nin güçler ayrılığına biraz daha yaklaşacağını belirtmek istiyorum.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 22:43

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