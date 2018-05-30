Hayati Yazıcı'ya 'İyi değiliz' değiliz diyen esnafa zabıta baskısı

AKP'li Hayati Yazıcı'nın 'Nasılsınız' sorusuna 'İyi değiliz. Nasıl iyi olalım?' cevabı veren esnafı zabıta ceza yazmaklakla tehdit etti.

Fındıklı ziyaretindeki AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna "İyi değiliz" yanıtı veren esnaf Şükrü Aksoy, belediye zabıtalarının "Bu masaları dükkanın önünden kaldırmazsan her gün ceza yazacağız" baskısına maruz kaldı. Ayrıca Aksoy'un işletmesinin camlarına astığı 1 Mayıs ve 6 Mayıs afişlerini kaldırılması istendi. Gerekçe olarak ise "Belediye Başkanının öfkeli olması" gösterildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki heyetle birlikte Rize'nin Fındıklı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında esnaf Şükrü Aksoy’a 'Nasılsınız?' sorusunu yönelten AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "İyi değiliz. Nasıl iyi olalım?" yanıtını aldı. Oluşan sessizlik üzerine esnaf Aksoy, Yazıcı'ya "İyi olmamızı mı bekliyordunuz?" diye sordu. Bunun üzerine AKP’li Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, Aksoy'u "Terbiyesizlik yapma" diyerek azarladı. Aksoy'un "Ben terbiyesizlik yapmadım" yanıtı üzerine çıkan gerginlik esnafın araya girmesiyle yatıştı. Hayati Yazıcı, “Tamam tamam” diyerek işletmenin önünden ayrıldı.

Bakan ile Yazıcı ve beraberkerindeki heyetin ayrılmasından dakikalar sonra belediye zabıtaları Şükrü Aksoy'un eşinin yanına gelerek işletmesinin önündeki masaları kaldırmasını telkin etti ve kaldırmadığı takdirde her gün ceza yazmakla tehdit etti. Ekipler ayrıca işletmede asılı 1 Mayıs ve 6 Mayıs afişlerinin kaldırlmasını istedi. Esnaf Aksoy, diğer işletmelerin masa ve sandalyelerine izin verilirken kendisine yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bunun üzerine zabıta ekiplerinin "Belediye Başkanının öfkeli. Birkaç gün kaldır, sonra yeniden çıkarırsın" dediği iddia edildi. (Rize/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 23:17

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