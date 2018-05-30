Fotoğraf: Kayhan Özer/AA
MGK toplantısı sona erdi
30 Mayıs 2018 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 24 Haziran seçimleri öncesi son kez bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.
Toplantıda öne çıkan konuların, seçim güvenliği, ‘terörle mücadele’ ve Suriye'deki gelişmeler olduğu belirtildi.
Milli Güvenlik Kurulu bildirisi:
- 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurula bilgi sunuldu.
- Türkiye'nin her zaman her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, bu desteğin önümüzdeki günlerde de BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.
- Proje terör örgütlerine açık ve gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
- Terörle mücadele ve Suriye başlıkları görüşüldü.
- Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı. (AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 20:43
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