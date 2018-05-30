Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 20:21
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Demirtaş'a izin verilmeyen FOX TV programı eş başkanlarla başladı
30 Mayıs 2018 20:11
Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden bağlanmasına izin verilmediği FOX TV’deki 'Liderler FOX’ta' programı HDP eş genel başkanların katılımıyla başladı.
YSK’nin, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden telefonla bağlanmasına izin vermediği FOX TV’deki “Liderler FOX’ta” programı HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılımıyla başladı.
Fatih Portakal’ın hazırlayıp sunduğu programda Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden yazılı gönderdiği cevaplar da okunuyor. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 20:21
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