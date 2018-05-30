Ankara Barosu’nun LGBTİ+  kısa film etkinliğine yasak 

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin düzenleyeceği "Türkiye'den LGBTİ+ Kısa Filmler Seçkisi" etkinliği Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin düzenleyeceği "Türkiye'den LGBTİ+ Kısa Filmler Seçkisi" etkinliği Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik, karara gerekçe olarak “toplumsal hassasiyetleri” gösterdi.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından geçtiğimiz gün Ankara Barosu Eğitim Merkezinde (ABEM) düzenlenecek olan "Türkiye'den LGBTİ+ Kısa Filmler Seçkisi" etkinliği Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik, yasağa gerekçe olarak "toplumsal hassasiyetleri" gösterdi. Valilik tarafından baroya gönderilen yasak kararında "Sözkonusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.” denildi.

Yasak kararını protesto etmek için ABEM önünde buluşan avukatlar, gösterimi yasaklanan filmleri cep telefonlarından açarak burada izlediler. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 18:28

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