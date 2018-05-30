Trump’ın İngiltere ziyaretini İngiliz halkı istemiyor

ABD Başkanı Trump’ın İngiltere ziyaretinin 13 Temmuz’da gerçekleşeceği açıklandı. 'Trump’a Karşı Ayağa Kalk' kampanya grubu gösteriler planlıyor.

Daha önce Mart ayında planlanan ve yoğun tepkiler sonucu iptal edilen ABD Başkanı Trump’ın İngiltere ziyaretinin 13 Temmuz’da gerçekleşeceği açıklandı. Bunun üzerine “Trump’a Karşı Ayağa Kalk” kampanya grubu, bu ziyaretin gerçekleşmemesini isteyerek bir çalışma başlattı. Şimdiye kadar sosyal medyadan 2 milyon kişinin karşı çıktığı ziyaretin gerçekleşmesi durumunda, Trump’ın İngiltere’de olduğu günlerde kitlesel gösteriler planlanıyor.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk kampanya grubunun çağrısıyla bir araya gelen onlarca kitle örgütü ve sendika Trump ziyaretinin iptal edilmesini istedi. Alınan kararlar arasında, Trump’ın gittiği her mekanda kitlesel gösteriler de var. (Londra/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 18:00

www.evrensel.net