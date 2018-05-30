Figen Yüksekdağ’ın duruşması 27 Kasım'a ertelendi

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’ya hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan Figen Yüksekdağ’ın duruşması 27 Kasım’a erteledi.

Mersin’de 13 Mart 2016’da partisinin Olağanüstü İl Kongresinde yaptığı konuşmadan dolayı dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’ya hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 7’nci duruşması Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Yüksekdağ katılmazken avukatları hazır bulundu.

Yüksekdağ’ın bu konuşmaları yaptığında milletvekili olduğunu ifade eden Avukat Ali Bozan şunları söyledi: “Konuşmaların tümü yasama sorumsuzluğu kapsamındadır. Bu nedenle düşme kararı verilmesi gerekir. Mahkemenin bu konuda araştırma ve inceleme yapması talebinde bulunduk. Bugüne kadar mahkemece olumlu veya olumsuz karar verilmemiştir. Müvekkilim Mersin ilinde yapmış olduğu davaya konu konuşmanın benzerlerini Mecliste de yapmıştır. Suç işleme kastı yoktur. Öncelikle düşme kararı dosyanın esasına girilecekse müvekkilimin yapmış olduğu konuşma düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamına girmektedir. Müvekkilim o tarihte HDP Eş Genel Başkanıydı. Müvekkilimin sert bir şekilde eleştirmesi doğaldır.” Bozan, Yüksekdağ’ın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım’a erteledi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 17:51

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