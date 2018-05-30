İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör: Kitabım dedikoduya dayalıydı

Muharrem İnce, kitabında Erdoğan ile Gülen'in 2000 yılında görüştüğünü yazan Nasuhi Güngör'ün kitabını kaynak göstermişti.

Muharrem İnce'nin Erdoğan ile Gülen'in 2000 yılında görüştüğünü yazdığı için kaynak gösterdiği Gazeteci Nasuhi Güngör kendi kendini yalanladı. Güngör, onlarca baskı yapan kitabı için "Hiçbir bilgiye ve belgeye dayalı değildi" dedi.

'GÜLEN' POLEMİĞİ NEYDİ?

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Erdoğan için “AKP'yi kurmadan önce Fetullah Gülen'den icazet aldı” diye iddia etmişti. Erdoğan da "Fethullah Gülen'le görüşen namerttir, ispat etmezsen namertsin" yanıtını vermişti. Muharrem İnce de Kırşehir mitinginde belge olarak AKP'ye yakın bir gazetecinin kitabını gösterdi. İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okudu.

MUHARREM İNCE KİTABI GÖSTERDİ, 'SENİN ARKADAŞIN YAZDI' DEDİ

Muharrem İnce mitingte şu ifadeleri kullandı: "Fethullah Gülen'le görüşen namerttir, ispat etmezsen namertsin" dedi. Ben de ona beraber giden kişinin bunu bana sağladığını söyledim. Zarar vermesin o kişiye diye 24 Haziran'dan sonra açıklayacağımı söyledim. Elimde bir kitap var. Nasuhi Güngör . 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Bu arkadaş bir kitap yazmış. Kitabın 89. sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama sakın kumandayı duvara atma. "Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen ile bir araya geldi." Yani 2000 yılının mayıs ayında Erdoğan'ın Gülen'le görüştüğünü kendisinin yakın arkadaşı yazmış. Bana 100 bin liralık dava açmış. 'Darphaneyi sana bağlayalım da sıcak sıcak ye bari. Muharrem İnce 'ye 100 bin liralık dava açtın da, arkadaşına dava açtın mı ya da tekzip ettin mi sen? Erdoğan kitap okumuyor. Heralde arkadaşları o kısmı çıkarıp özet vermişler."

YAZAR GÜNGÖR: YAZDIĞIM KİTAP BELGEYE DAYNAMIYOR, DEDİKODUYA DAYANIYOR

İnce’nin bu açıklamasının ardıdnan kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce’nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Güngör, kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadığını, yazıklarının mesnetsiz bir iddiadan ibaret olduğunu, dedikoduya dayandığını açıkladı.

Kendi kendisini yalanlayan Güngör açıklamasında şunları ifade etti: “Söz konusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti'nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur. Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca söz konusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ'yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz.”

KİTABIN HİKAYESİ

Cumhuriyet’in aktardığına göre; Nasuhi Güngör ' Yenilikçi hareket ' kitabını 2001 yılında yazdı.Eylül 2001'de basıldıktan sonra yeni baskı yapılmadı. Hakkında toplatma kararı da bulumayan kitaba piyasada ulaşmak mümkün değil.

Gazeteci Mustafa Hoş, Erdoğan'ın biyografisini anlattığı ve hakkında 6 ayrı dava açılan BİGBOSS kitabındaNasuhi Güngör 'ün “Yenilikçi Hareket. Yeni Dünya Düzeni ekseninde bir değerlendirme” kitabından alıntı yaparak “Erdoğan’ın dış güçler sayesinde iktidara geldiği vurgulanıyor” cümlesini ve konuyu kitabına taşımıştı. Tayyip Erdoğan’ın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği iddiasıyla Mustafa Hoş’un ifadesine başvurmuş, Mustafa Hoş’un TCK 299’a göre 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 17:48

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