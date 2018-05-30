'Yıllardır aldığınız güvenliği seçim günü mü alamıyorsunuz?'

YSK’nin sandık taşıma kararını değerlendiren Diyarbakır ve Hakkarililer 'Yıllardır sağladığınız güvenliği 1 günlüğüne mi sağlayamıyorsunuz' diye sordu

YSK’nin Bölge illerinde “güvenlik” gerekçesiyle sandıkları taşıma ve birleştirme kararına ilişkin konuşan Diyarbakır ve Hakkarililer, “Yıllardır oralarda güvenliği sağlıyorsunuz da neden bir günlüğüne güvenliği alamıyorsunuz” diye sordu. Yurttaşlar, sandıklar nereye taşınırsa taşınsın oylarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Bölge illerinde 144 bin seçmenin kayıtlı olduğu sandıkları “güvenlik” gerekçesiyle taşıma ve birleştirme kararı alması 24 Haziran’a şaibe bulaştırılacağı endişesini artırdı. Diyarbakır’da toplam 157 köy, mahalle ve mezrada kurulacak 173 sandığın başka yerleşim yerlerine taşınması veya birleştirilmesi planlanıyor. 157 köyün 102’sinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık kuruldu. Sandık birleştirme veya taşıma uygulamasından etkilenecek toplam seçmen sayısı 28 bin 931. YSK’nin sandık taşıma ve birleştirme kararına tepki gösteren Diyarbakırlılar şimdiden seçimlere gölge düşürüldüğünü vurguladı.

‘BU CAYDIRMA KARARIDIR’

Alınan kararla seçmenlerin caydırılmasının amaçlandığına dikkat çeken kent sakinlerinden Şaban Turhan (71), “Sandık taşıma, oy kullandırtmamanın yöntemidir. Başka da bir anlam veremiyorum. Devlet güvenliği sağlama örgütüdür. Güvenlik sağlanamıyorsa ve sandık taşınıyorsa bu seçmen için bir handikaptır ve caydırmadır” dedi.

‘ALINAN KARARDAN VAZGEÇİLSİN’

YSK’nin aldığı kararı skandal olarak tanımlayan Emine Kaya da (33) “Bu karar, neden Kürt illerine yönelik alındı. Türk illerinde neden alınmıyor” diye sordu. Kararın “güvenlik” iddiasıyla alınmasına tepki gösteren Kaya, “Sandıkları koruyamadıklarını söylüyorlar. Kime ve neye göre koruyamıyorlar? Sandık taşınan yerlerde, yıllardır yaşayan binlerce insan var. Madem güvenlik sorunu var, o zaman neden şu ana kadar bu insanlar bir güvenlik sorunu yaşamadı. Sadece seçimlerde bir günlüğüne mi güvenlik sorunu yaşanacak? Eğer güvenlik sorunu varsa o insanlar bugüne kadar nasıl yaşadı. Güvenlik sorunu varsa, yıllardır oralarda güvenliği sağlıyorsunuz da neden bir günlüğüne güvenliği alamıyorsunuz? Sandık güvenliği, insanların hayatından daha mı önemli? Bu skandaldan bir an önce vazgeçmelidir” diyerek, sandık taşıma kararına tepki gösterdi.

Alınan karara halkın sandıklarda cevap vereceğini dile getiren Zeki Alacabey (62) adlı yurttaş ise, “Kısaca denilsin, size seçim yaptırmıyoruz. Şeffaf bir seçim olmayacağı şimdiden bellidir. Seçimlere şimdiden gölge düşürüldü. Ülkemize yazıktır. Sağlıklı bir seçim olsun” ifadelerini kullandı.

‘NEREDE OLURSA OLSUN OYUMUZU KULLANACAĞIZ’

Valiliğin Yüksek Seçim Kuruluna başvurusu sonucu Hakkari’de 140 sandığın korucuların yoğunlukta olduğu köylere taşınma kararına köylüler tepki gösterdi. Köylüler, bölgede herhangi bir güvenlik sorununun olmadığını ve bu kararın altında başka amaçların olduğunu söyledi.

Hakkari merkeze bağlı Aşağıderecik (Çemê Şemaşe) köyü ve bağlı mezraların sandıklarının Kırıkdağ (Dêzê) köyünde bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okuluna taşınmasına karşı çıkarak kendi köylerinde oy kullanmak istediklerini belirtti.

Aşağıderecik köyünde yaşayan köylülerden Zerin Yiğit ise, “Bizler oylarımızı kendi köyümüzde kullanmak istiyoruz. Oyların başka yere taşınması da bizlere engel olmayacaktır. Oylarımız nereye taşınırsa taşınsın gidip oyumuzu kullanacağız ve oylarımıza sahip çıkacağız” dedi.

‘ALTINDA BAŞKA BİR NEDEN VAR’

Sandıkların taşınmasının altında başka gayelerin yattığını ve köylerinde herhangi bir güvenlik sorununun olmadığını belirten köylülerden Ali Akdoğan, “Buradan Kırıkdağ (Dêzê) köyüne kadar bir saat yayan yürümek zorunda kalacağız. Bu mesele güvenlik meselesi değil, başka bir maksat var. Sandığın taşındığı köyde ne kadar güvenlik varsa, burada da aynı güvenlik var. Sonuç ne olursa olsun oylarımıza her zaman sahip çıkacağız. En ağır güvenlik önlemi alınsa bile gidip oyumuzu kullanacağız. O perdenin arkasında herkes elini vicdanına koyacak” dedi. Köylülerden Abdullah Yiğit de, “Sandıkları oraya götürmeleri bizlere engel değildir. Oraya değil Hakkari kent merkezine de götürseler bizler yine gidip oylarımızı kullanacağız. Bizler oylarımıza sahip çıkmak zorundayız” dedi. (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 17:40

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