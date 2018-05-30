Dolar 4,50'nin, avro da 5,20'nin altına indi (30 Mayıs 2018)

Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler ve Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar ve avro düşüşe geçti.

Merkez Bankası'nın art arda yaptığı hamleler ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Çetinkaya’nın Londra görüşmeleri sonrası döviz kurları düşüşe geçti. Güne 4,55 civarında başlayan dolar kuru 4,4477'ye kadar geriledi. Kur Dün 4,63'ün üzerini görmüştü. Avro da 5,20'nin altına indi.

Londra'daki temaslarına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" ifadesini kullandı. Açıklama dolardaki düşüşü destekledi.

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Dolar karşısında dün 1.1510 ile 10 ayın en düşüğünü gören avro bugün 1,15 civarında işlem görüyor. Ay başından bu yana avroda değer kaybı yüzde 4,5'i buldu.

ŞİMŞEK YENİ BİR FAİZ ARTIRIMININ SİNYALİNİ VERDİ

Reuters ve Bloomberg'in haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, 2 gün süren toplantılarda yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi.

Şimşek ve Çetinkaya ile görüşen yatırımcılardan ikisi, içeriden toplantı izlenimlerini Reuters muhabirleri Karin Strohecker ve Claire Milhench ile paylaştı. İsmini vermek istemeyen yatırımcılar Şimşek ve Çetinkaya'nın 'uzlaşmacı' bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı. Yatırımcılardan biri "Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı" diye konuştu.

Yatırımcı, "Bu kararların hepsine Erdoğan'ın ya doğrudan ya da 'Bak Mehmet, TL'yi tekrar kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yap' diyerek onay verdiğine inanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Ekonomiye ilişkin kararlarda son sözü verenin Erdoğan olduğunu düşünmemek elde değil" diyen yatırımcı, lirayı kontrol altına almak için Şimşek'e gerekeni yapmasını söyleyenin de Erdoğan olduğu yorumunu yaptı.

'SEÇİM MODUNDA MESAJLARDI'

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Şimşek ve Çetinkaya Erdoğan'ın faiz ilgili açıklamalarını seçim atmosferinde yaptığına dikkat çekerek, o dönem 'seçim modunda' verilmiş mesajlar olarak niteledi.

Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya, Erdoğan'ın sert 'faiz' söylemini yumuşatarak Merkez Bankası'nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Bloomberg'ün konuştuğu ismini vermeyen iki yatırımcı ise, Türk yetkililerin 4 Haziran'da yayınlanacak mayıs enflasyon verilerine göre faiz konusunda adım atacaklarına ilişkin sözlerini aktardı. Haberde toplantıların ardından liranın dolar karşısında yüzde 0.9 artış gösterdiği vurgulandı.

FT: ERDOĞAN KAZANIRSA TCMB YİNE SORGULANIR

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre lira dengesini yeniden kazanmış olsa da yatırımcılar, atılan adımların arkasında seçimlere kadar lirayı kontrol altında tutma amacı olabileceğinden şüpheleniyor: "24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan seçilirse, seçimlerden sonra Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yeniden sorgulanabilir."

ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Mehmet Şimşek 'in Londra'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"#Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.

Mesajlarımız:

- Politika setimizi güçlendirdik

- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,

- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız..." (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 17:19

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