Kayseri'de çinko madeninde göçük: 1 işçi öldü

Kayseri'nin Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında göçük meydana geldi. Üzerine kaya düşen işçi Ömer Karaaslan (43), yaşamını yitirdi

Havadan Mahallesi'nde, çinko çıkarılan maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nden çalışmak üzere ocağa gelen Ömer Karaaslan, göçük sırasında üzerine düşen kayaların altında kaldı. Göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu Karaaslan, kayaların altından çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ömer Karaaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kayseri/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 17:02

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