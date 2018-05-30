İSO 500 listesi açıklandı: TÜPRAŞ yine lider, Hyundai adeta uçtu

İstanbul Sanayi Odası'nın 'En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' listesinde TÜPRAŞ zirvedekini korudu. Hyundai Assan ise ihracatta 31 sıra birden yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. TÜPRAŞ zirvedekini korurken, geçen yıla göre üç sıra yükselen Toyota üçüncülüğe yerleşti. İhracatta yine ilk sırayı Ford aldı. Hyundai Assan ise 2 milyar dolara yakın ihracat yaparak, ihracat sıralamasında 31 sıra birden yükseldi ve 6. sıraya oturdu.

İSO-2017 verilerine göre Türkiye’nin en büyük 5 sanayi kuruluşu TÜPRAŞ, Ford, Toyota, Tofaş ve Oyak Renault şeklinde sıralandı.

Sanayi sektörüne dair verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu” araştırmasında, TÜPRAŞ 51.1 milyar TL’lik üretimden satış yaptı. Ford Otomotiv 22.7 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliği korurken, üçüncü ise 2016 yılına göre üç basamak yükselen 17.8 milyar TL üretimden satışlarıyla Toyota Otomotiv oldu.

SON 13 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜMESİ

İSO 500’ün üretimden satışları son 13 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33.2 artışla 653 milyar TL’ye çıktı. İSO 500’ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64.5 milyar dolara yükseldi.

İhracatta Ford yine zirvede yer alırken Hyundai Assan ise 2 milyar dolara yakın ihracat yaparak 31 sıra birden yükseldi ve 6. sıraya oturdu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu sene 50. yılını kutladığımız İSO 500 araştırması, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu” dedi. Bahçıvan, Finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı sürece büyümelerinin artarak devam edeceğine inandıklarını vurguladı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 16:45

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