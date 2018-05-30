Hamas, İsrail ile ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu

Hamas, ara bulucular vasıtasıyla İsrail'le ateşkese geri dönme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, 2014’teki savaşın ardından bölgede yaşanan en şiddetli çatışmaların ardından ara bulucular vasıtasıyla İsrail ile ateşkese geri dönme konusunda anlaştıklarını duyurdu. İsrail ise ateşkes konusunda resmi açıklama yapmasa da karşı taraf ateşi keserse buna uyacağını açıkladı.

Gazze ve İsrail arasında salı sabahı ve gecesi boyunca yaşanan çatışmaların ardından Hamas, 2014’teki savaş sonrası yapılan ateşkese geri dönme konusunda İsrail'le anlaştıklarını duyurdu.

Associated Press’in aktardığına göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el Hayye tarafından yapılan yazılı açıklamada anlaşmanın Mısırlı ara bulucular vasıtasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Hayye “Direniş, düşmanı püskürtme ve angajman kurallarını değiştirmesini önleme konusunda başarılı olduktan sonra son saatlerde bazı aracılar devreye girdi. Gazze’deki ateşkes anlaşmasına geri dönme ve Filistin direniş grupları ile işgal güçlerinin aynı kurallara bağlı kalması hususunda mutabakat sağlandı” ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKAN: HAMAS’A ŞANS VERDİK

İsrailli Bakanı Naftali Bennett ise İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da ateşkes anlaşmasına varılmadığını belirtse de “İsrail durumun daha da kötüleşmesini istemiyor. Ancak şiddeti başlatanlar onu durdurmalı” dedi.

İsrailli Bakan Ariah Deri ise “Eğer sakinlik olursa biz de buna sakinlikle yanıt vereceğiz. Hamas’a rutine dönebileceğimizi kanıtlama konusunda bir şans verdik. Ancak eğer dizginleri bırakırlarsa çok şiddetli saldırı olacak” dedi.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in aktardığına göre de İsrailli savunma yetkilileri de Gazze’de son yaşanan şiddet olaylarının devam etmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes kararının Mısırlı ara bulucularla görüşen Hamas tarafından tek taraflı olarak alınmış gibi gözüktüğünü belirten gazete, İsrail ordusunun Hamas’ın ateşi kesmesine aynı şekilde karşılık vereceğini aktardı.

GECE BOYU BOMBARDIMAN

İsrail ordusu (IDF) Gazze’den İsrail’deki çeşitli noktalara çok sayıda havan topu atıldığını ancak çoğunun Demir Kubbe savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı.

IDF ardından misilleme olarak Gazze’deki 35 Hamas ve İslami Cihad hedefini vurduğunu duyurmuştu.

Dün gece boyunca da Gazze’den İsrail’e yönelik bombardıman sürdü.

Atılan bir roket İsrail’in güney kenti Netivot’ta patladı. Bir başka roket de İsrail sınırındaki bir yerleşkedeki eve isabet etti. İki olayda da yaralanan olmadı. İsrail ordusu bu 2. dalga saldırıya karşı Gazze’de 25 hedefi vurduğunu açıkladı.

ASKER YARALANDI, 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Anadolu Ajansı İsrail’in son 2 günde Gazze’de Hamas ve İslami Cihad’a ait noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinlinin öldüğünü aktarırken, İsrail ordusu Gazze’den atılan roket ve havan topları sonucu 3 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail askerlerinin geçtiğimiz haftalarda ‘Toprak Günü’ kapsamında Gazze sınırında ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ adlı eylemi yapan Filistinlilerin üzerine gerçek mermilerle ateş açması ve 60’tan fazla Filistinliyi öldürmesi ayrıca ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı bölgede tansiyonu yükselmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:48

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