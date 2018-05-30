Eski HDP milletvekilleri Ayla Akat ve Dr. Taşkın Aktaş tahliye edildi

HDP'nin eski Ardahan Milletvekili Dr. Taşkın Aktaş ile eski Batman Milletvekili ve TJA Üyesi Ayla Akat Ata tahliye edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Ardahan milletvekili Dr. Taşkın Aktaş ile aynı davada tutuklu yargılanan eski Batman Milletvekili ve TJA(Tevgera Jinên Azad) Üyesi Ayla Akat Ata tahliye edildi.

Ardahan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada "Örgüt propagandası" yapmak suçuyla yargılanan Aktaş ve Ata ile birlikte 3 kişi daha tahliye oldu.

Dr. Taşkın Aktaş, 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili adayı gösterilmişti. (Ardahan/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:33

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