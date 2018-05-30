Ahmet Maranki ifade verdi: Kendimizi topraklayıp stresimizi atıyorduk

Akit TV'de '25 Haziran'da Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarırız' diyen Prof. Dr. Ahmet Maranki savcılığa ifade verdi.

Akit TV'de 'Seçimde aksi olursa Belgrad Ormanı'na gömdüğümüz talim şeylerini çıkarıp sokağa çıkacağız' diyerek hakkında soruşturma açılan Ahmet Maranki, Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi. Sosyal medya saldırısına uğradığını söyleyen Maranki, “Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad ormanlarına gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyordum. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk. Yoksa askerlik dışında elimize silah almış değiliz. Bizim silahımız yazdığımız kitaplardır" dediği öğrenildi.

'Belgrad'a gömdüklerimizi çıkarırız' diyen Ahmet Maranki'ye soruşturma

Maranki savcılık ifadesine şöyle devam ettiği öğrenildi: Uzun süre programı yaklaşık 30-35 saniyelik bölümündeki bir konuşmam başı sonu kesilmiş bir şekilde adeta cımbızlanarak alınıp sanki iç savaş çıkartacakmışım gibi şekilde değerlendirilerek bir sosyal medya saldırısına uğradım. Söz konusu bölümde olayları anlatırken 'Olmadı artık Belgrad ormanlarında talim şeyimizi oraya gömdük, çıkaracağız.' cümlesinden sonra devamı cümlemde bu sözlerim ile ne söylemek istediğimi hemen arkasında şu şekilde açıklamıştım. Bu millet, 15 Temmuz'da nasıl tanka tüfeğe saldırmış ise bu şekilde bir saldırı olur ise aynı şekilde millet olarak da şahsım olarak vatanı savunacağımı söylemiştim. Belgrad Ormanı söylemi de şuradan çıkmıştır: Ben 1980 öncesi üniversitede okuyordum. O dönem yine sağ sol çatışması başta olmak üzere değişik terör saldırıları ile karşı karşıyaydı. O dönem ben adeta hayatta kalmak ve öğrenimimi tamamlamak amacıyla judo gibi savunma sporlarına başladım. Zaman zaman arkadaşlarımızla Belgrad Ormanları'na gider, orada olaylara karşı duyduğumuz kin ve nefreti, öfkemizi ağaçların altına toprağa gömerek bir nevi kendimizi topraklayıp stresimizi atıyordum. Sporumuzu yapıyorduk ve bununla ilgili kendimizi geliştiriyorduk. Yoksa askerlik dışında elimize silah almış değiliz. Bizim silahımız yazdığımız kitaplardır. Ülkemiz için ürettiğimiz eserlerimizdir. Türkiye Barkodlu ürünlerimizdir ve yaklaşık 2 bin 500 civarında verdiğimiz inanlarımızın sükûnet, sağlıklı yaşamaya , düşünmeye sevk eden konferanslarımızdır. “ (HABER MERKEZİ)

Maranki geri adım attı: Belgrad Ormanı'na öfkemizi gömdük

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:08

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