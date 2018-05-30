Petrol-İş, 'İşçilerin eylemi yasa dışı' diyen Flormar'a cevap verdi

Petrol-İş, işçilerin eyleminin yasa dışı olduğunu savunan Flormar'a yanıt verdi: Direnişimize yasa dışı diyenler bakanlıktan gelen belgeyi tanımıyor!

Fırat TURGUT

İstanbul

Sendikalaştıkları için 120 civarında işçiyi işten atan kozmetik firması Flormar, yazılı bir açıklama yaparak Petrol-İş’in yetki belgesi almadığını, işçilerin eyleminin ise yasa dışı olduğunu savundu. Çalışma Bakanlığından çoğunluk tespitini aldıklarını ifade eden Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz ise “Biz mi yasa dışı iş yapıyoruz, Çalışma Bakanlığının belgesini tanımayarak işçileri kapı önüne koyan Flormar mı?” diye tepki gösterdi.

Gebze’de bulunan, kozmetik ürünlerin üretildiği Flormar’da işçiler ücretlerinin iyileştirilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi için sendikalaştı. Üyeliklerin yeterli seviyeye gelmesi üzerine Petrol-İş Çalışma Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvuruda bulundu. Bakanlık gönderdiği belgeyle Petrol-İş’in sözleşme yapabilmek için gerekli çoğunluğu sağladığını onayladı. Bunun üzerine Flormar yönetimi işçi kıyımına başlarken, işten atılan 120 kadar işçi fabrika önünde direnişe başladı.

Direnişle ilgili yazılı bir açıklama yapan Flormar yönetimi, “İşyerlerinde sendikanın kesin yetki belgesi alabilmesi ve işveren ile toplu görüşmeye taraf olabilmesi için işyerlerinde toplam çalışan sayısının en az yarısından bir fazlasını üye kaydetmesi ve ilgili hukuki sürecin tamamlanmış olması gerekir. Petrol-İş Sendikası şartı sağladığını iddia etmiştir. Bu iddia doğru değildir” iddiasında bulundu. Flormar açıklamasında işçilerin iş durdurduğunu, işyerini işgal ettiğini, çalışanları eyleme teşvik ettiğini ileri sürerek, bunların yasa dışı olduğunu savundu.

KİM YASA DIŞI!

Flormar yönetiminin açıklamasına ilişkin Evrensel'e konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, “Elimizde Çalışma Bakanlığının göndermiş olduğu çoğunluk tespitine dair belge var” dedi. Flormar yönetiminin işçilerin eylemine yasa dışı demesine tepki gösteren Akyüz şunları söyledi: “Emniyet yanımızda, asayiş şube amiriyle konuşuyorum. Nasıl yasa dışı iş? 120 kişi selam verdi, alkış yaptı diye işten atılıyor. Bugün de büyük otobüs çektiler kapının önüne, kapıya yanaşmayalım diye. Her türlü pisliği yapmaya çalışıyorlar. 15 yıllık çalışanı kapı önüne koyacaksınız, işsizlik ödeneğinden bile yararlanamayacak. Bakanlığın belgesini kabul etmeyeceksiniz. Bölge çalışmadan gelen yetkilileri içeri almayacaksınız. Sonra işçilere yasa dışı diyeceksiniz. Kanunu çiğneyen onlar. Bakanlıktan gelen yazı nasıl yasa dışı olur? İşçinin anayasal hakkını kullanması nasıl yasa dışı olur? Bu açıklamanın kabul edilebilir bir yanı yoktur” diye konuştu.

ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINACAK

Flormar yönetimine çağrı yapan Süleyman Akyüz şunları söyledi: “Türkiye’nin her yanına yayıldı bu direniş. Biz üzüm yemek istiyoruz. Kendileri bağı kurutuyorlar. İşçi attılar iki ay sesimizi çıkarmadık. Biz hassasiyetimizi korurken hiç bakmadan bildiklerini okuyorlar. Aklıselim olsunlar gelsinler ya da biz gidelim oturalım konuşalım dertlerini bize anlatsınlar. Biz derdimizi anlatalım. Bizim iki meselemiz var. Atılan arkadaşlarımız geri alınacak ve sendika buraya girecek. Ondan sonra da sendikalı her işyerinde nasıl oluyorsa yasal süreç işleyecek.”

FLORMAR'IN İDDİASI

Flormar'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve markalarından Flormar’ın bu sabah kamuoyu ile paylaştığı açıklamasına ek yapma ihtiyacı duyduk.

Bu sabah gerçekleştirdiğimiz açıklamamızın ardından yaklaşık bir aydan beri şirketimiz hakkında yürütülen ve gerçekle alakası olmayaniletişim faaliyetlerinin devam ettiğini görüyoruz. Petrol-İş Sendikası tarafından “yetki belgesi” olarak kamuoyu ile paylaşılan belgenin hükmü yasalarımızda açıkça ifade edilmektedir.

Herkesin erişimine açık olan yasaya şuradan erişilebilir: www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6356.pdf

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 43’üncü maddesinin 1’inci bendi uyarınca,işyerlerine gönderilen tespit yazısına 6 iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazın belgelendirilmesi ve iddia edilen yetki şartlarının sağlanıp sağlanmadığına dair görüş beyan edilmesi gerekir.

Daha önce de açıkladığımız üzere,Kosan Kozmetik itirazını 12 Nisan 2018’de ilgili mercilere yapmıştır. Şirketimiz itiraz dilekçesinde Petrol-İş Sendikası’nın 30 Mart 2018’de Çalışma Bakanlığına başvurarak 157 üyesi olduğunu bildirdiği tarihte toplam çalışan sayısının 379 olduğunu belirtmiştir. Bu sayı Petrol-İş Sendikasının kesin yetki belgesi alabilmesi ve işveren ile toplu görüşmeye taraf olabilmesi için yeterli değildir.

Yine aynı yasanın 43’üncü maddesinin 5’inci bendinde belirtildiği gibi, itiraz ile ilgili hukuki süreç tamamlanıncaya kadar yetki işlemleri durmuş sayılır.

Daha önce de açıkladığımız gibi, Kosan Kozmetik’in yasalara uygun olarak yürütülen sendikal faaliyetlere karşı olumsuz bir görüşü bulunmadığı ve bulunmayacağı gibi, hala sektörünün önde gelen işverenlerinden birisi olduğu unutulmamalıdır. Yanlı ve gerçeği yansıtmayan yayınların Türkiye çapında binlerce kadın çalışanımız başta olmak üzere, tüm Kosan Kozmetik iş ailesini zor durumda bıraktığı tekrar düşünülmelidir. Şirketimizin yasalara uygun ve huzurlu çalışma ortamını arayan herkese kapısı açıktır.

İşlemekte olan hukuki süreç içerisinde göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş."

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:08

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