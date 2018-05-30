İstinye Park Projesi ‘durdurulsun’ çağrısı

İzmir’e Sahip Çık Platformu, mahkemenin iptal edilmesi hükmünü verdiği Üçkuyular Meydanı'ndaki AVM ve otel inşaatının durdurulmasını istedi.

Mahkeme, İzmir’de Üçkuyular Meydanı’na yapılmak istenen AVM ve otel projesiyle ilgili planın iptal edilmesine hüküm verirken, İzmir’e Sahip Çık Platformu yaptığı açıklamayla inşaatın durdurulmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 yılında yaptığı parsele özel plan değişikliğiyle birlikte AVM ve otel alanı ilan edilen ve geçtiğimiz yıla kadar pazar alanı, otobüs durağı, lise ve vergi dairesi olarak kullanılan Konak Üçkuyular Meydanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bakanlığın üst ölçekli plan değişikliğini yargıya taşıyan Balçova Arsa Mağdurları Derneğinin açtığı davada plan alanının içinde yer alan eski vergi dairesinin bulunduğu 1658 metrekarelik bölgeye ilişkin planlar İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme kararına rağmen inşaat çalışmaları devam eden İstinye Park AVM ve otel projesi kaçağa düştü. Söz konusu alanın projeden çıkarılarak yeniden imar planları ve ruhsat işlemleri yapılana kadar çalışmaların durması gerekiyor. Öte yandan plana ilişkin odaların açmış olduğu iptal davasında bilirkişi heyeti de planların, şehircilik ilkelerine, kamu yararına, imar mevzuatına ve planlama ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

İZMİR’E SAHİP ÇIK: SON ŞANSIMIZ

Plan iptalleriyle ilgili İzmir’e Sahip Çık Platformu’nun yaptığı açıklamada konuşan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer “Yaklaşık 20 yıldır parça parça gözden çıkarılan bu alana ve tüm İzmir’e telafisi mümkün olmayan olumsuz birçok etkisi olacak bu kompleks yapının önünde bir engel niteliğindeki bu hukuki kazanımın son şansımız olduğunu kamuoyuna belirtmek isteriz. Bu süreçte İzmir’e yönelik işlenen bu kent suçunun sorumlularını da unutmayacağız” dedi. Projenin Körfez Geçiş Projesi ile ilgili olduğunu da ifade eden Kocaer şunları söyledi “Karabağlar Belediyesinin yargı kararı gereği inşaatı bir an önce durdurmasını istiyoruz. Plan değişikliğini onaylayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü de kamuya ait olması gereken bu alana ilişkin kamusal alan kullanımı dışında bir kullanıma konu eden bir imar planını daha İzmirliye dayatmamasını istiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:03

www.evrensel.net