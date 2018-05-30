Tüm Bel-Sen: Talepleri karşılamayan bir TİS’e imza atılmamalı

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki TİS görüşmelerine dair açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube: Taleplerimizden geri adım atılmamalıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki TİS görüşmelerine dair açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube “Dört sendikanın imzasıyla karar altına alınan toplusözleşme taleplerimizden geri adım atılmamalıdır. Bu talepleri görmezden gelen bir sözleşmeye hiçbir sendika onay vermemelidir” çağrısı yaptı.

Tüm Bel-Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tüm Yerel-Sen’in İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı tıkanıklık sürecinden sonra, temelde ulaşım hakkı için bir araya gelen sendikalar, sonrasında toplusözleşmedeki talepleri için de bir platform oluşturmuştu. Dört sendikanın da imzasıyla şu kararlar alınmıştı: İnsanca yaşanabilecek bir ücret için toplusözleşme ücretinin arttırılması, ikramiye, yakacak, eğitim yardımı ve kreş hakkının sağlanması, tüm emekçiler için adaletli bir şekilde yemek yardımının yapılması, İZELMAN otoparklarından ve İBB sosyal tesislerden çalışanların indirimli olarak faydalanabilmesi.”

‘TALEPLERİMİZDEN GERİ ADIM ATILMAMALI’

Ortak mücadeleyle kazanımların elde edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği koşullarda insanca yaşanacak bir ücret için mücadele etmekten ve bu düzlemde bir masanın kurulması önceliğinden vazgeçilmemedir. Dört sendikanın mutabakatıyla ve imzasıyla karar altına alınan toplusözleşme taleplerimizden geri adım atılmamalıdır. Bu talepleri hasıraltı eden, yokmuş gibi davranan, görmezden gelen bir sözleşmeye hiçbir sendika onay vermemelidir” dendi. Tüm Bel-Sen’in talepler için sonuna kadar mücadele edeceği ifade edilen açıklamada, bütün belediye emekçilerine Tüm Bel-Sen’de örgütlenme çağrısı yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 14:45

www.evrensel.net