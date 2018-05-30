Halkevleri, TRT katkı paylarını geri istedi

'TRT Kuruluş Kanunu’na uygun yayın yapsın' diyen Halkevleri, TRT önünde eylem yaparak katkı paylarını geri istedi.

Halkevleri, her yurttaşın elektrik faturasından kesilen yüzde 2’lik TRT payının geri ödenmesi için kampanya başlattı. TRT İstanbul İl Müdürlüğü önünde buluşan Halkevleri üyeleri, bir basın açıklaması yaparak verilen katkı paylarını geri istedi.

Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan burada bir basın açıklaması yaptı. Ozan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her yurttaşın cebinden çıkan vergilerle, iktidar yanlısı yayıncılık yapan TRT’den katkı paylarımızı geri isteyelim. TRT, kamu hizmeti yayıncılığı değil iktidar lehine yayıncılık politikası izliyor. 2954 sayılı TRT Yasası’nda yer alan ‘Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak’ fıkrasını ihlal ediyor. Elektrik faturaları üzerinden alınan “TRT katkı payı”nı kötüye kullanıyor. TRT katkı payı yurttaşlara iade edilmeli, TRT Kuruluş Kanunu’na aykırı yayınlara son vermeli, “tarafsız” ve “doğru” kamu hizmeti yayıncılığı yapmalıdır.”

Ozan’ın açıklaması sonrasında dilekçeler TRT’ye verildi. Halkevleri aynı zamanda change.org üzerinden de bir kampanya başlattı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 14:41

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