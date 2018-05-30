Kadına şiddet savunması: Darbetmedim, merdivenlerden düştü

Sunucu Eda Küçük'ü darbeden eski sevgilisi Tolga Pancaroğlu ve Pancaroğlu'nun arkadaşları Adem İlker Durguner ile Deniz Evin'in yargılanmalarına başlandı. Darp iddiasını kabul etmeyen Tolga Pancaroğlu, ‘Kendisi merdivenlerden düştü’ savunmasında bulundu.

Eda Küçük ise “Beni darp etti. Beni duvara fırlattı. Vücudumun çeşitli yerlerini tekmeledi, belimde kayma oldu. Rapor alıp şikayetçi olmaya karar verdim” dedi.

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tolga Pancaroğlu ile 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Adem İlker Durguner ve Deniz Evin ile avukatları, Eda Küçük ve avukatları katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına duruşmaya gelen avukatlar davaya katılma talebinde bulundu.

SKANDAL SAVUNMA: MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Sorgusu yapılan Tolga Pancaroğlu, “Kendisi merdivenlerden düştü. Ambulansı aradım, hastaneye götürdüm, yanında ben kaldım. Hastane görevlisine kimseden şikayetçi olmadığını söyledi” savunmasında bulundu. Sanıklar Deniz Evin ve Adem İlker Durguner ise Eda Küçük'ü tehdit etmediklerini, ‘iyi niyetli’ tavsiyelerde bulunduklarını ileri sürdü.

‘DARBEDİP DUVARA FIRLATTI’

Müşteki Eda Küçük ise, sanık Tolga Pancaroğlu'nun 8 Şubat 2017 tarihinde yaşanan tartışma sırasında kendisini merdivenden iterek darbettiğini söyledi. Bunu bir kaza olarak gördüğü için sanıkla ilişkisini sürdürdüğünü söyleyen Eda Küçük, 2017 yılının Mart ayında sanığın kendisini telefonu ve çantasına el koyarak saatlerce darbettiğini belirtti.

Daha sonra polise başvurduğunu ancak korktuğu için şikayette bulunmadığını söyleyen Küçük, ilerleyen tarihlerde de tehdit ve şiddetin sürdüğünü anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Kadın Meclisi, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, “Biz kadınlar olarak öldürülmek istemiyoruz, artık yaşamak istiyoruz. Hayatımız hakkında karar verebilmek istiyoruz. Bunun için birlik olduk, hep beraber mücadele edeceğiz. Hakkımızı arayacağız, davalarda kadın kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Küçük ile şüphelilerden Mustafa Tolga Pancaroğlu'nun arkadaş oldukları, ayrıldıktan sonra defalarca tartıştıkları, 19 Ekim 2017 tarihinde şüpheli Tolca Pancaroğlu'nun müşteki Eda Küçük'ü ‘basit tıbbi müdahale’ ile giderilecek şekilde darp ettiği belirtiliyor. Tolga Pancaroğlu'nun 2017 yılı içinde müştekiye yolladığı SMS'lerde hakaret ve tehdit ettiği belirtilen iddianamede, şüpheliler İlker Durgunar ve Deniz Evin'in de müştekiyi tehdit ettiği vurgulanıyor. İddianamede Tolga Pancaroğlu'nun, ‘Tehdit’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Sesli ve görüntülü ileti ile hakaret’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla, diğer iki şüpheli için de ‘Tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 14:32

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