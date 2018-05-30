Emek Partisi'nden Adana'da DİSK'e seçim ziyareti

Emek Partisi (EMEP) Adana’da seçim çalışmaları kapsamında DİSK Adana Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti.

24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Selahattin Demirtaş’ı destekleme kararı alan Emek Partisi (EMEP), Adana’da seçim çalışmaları kapsamında DİSK Adana Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti. DİSK Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Genel İş Şube Sekreteri Serdar Çapar, Genel İş Yöneticileri ile iş yeri temsilcilerinin bulunduğu toplantıda EMEP emek mücadelesinde birlikte mücadele etme ve seçimlerde tek adam rejimine karşı demokratik bir seçenek için HDP ve Demirtaş’a oy verme çağrısı yaptı.

‘GEÇMİŞTE ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLAR GERİYE GÖTÜRÜLÜYOR’

16 yıldır işçi sınıfının haklarının sürekli olarak geriye gittiğini ifade eden DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Genel İş Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, “15 Temmuz’dan bu yana uygulanan OHAL’de geçmişte elde ettiğimiz kazanımlarımızın geriye götürülme sürecini yaşıyoruz. 24 Haziran’da tek adama dur demezsek işçi sınıfını daha karanlık günler bekliyor. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hangi partiye oy verirsek verelim. İşçiler olarak emekten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden yana siyasi partilere oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

‘HDP VE DEMİRTAŞ’I DESTEKLEYECEĞİZ’

Türkiye halkları için önemli bir süreçten geçildiğini ifade ede Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, işçi haklarında geriye gidiş devam ederken ekonomik sorunlar ve dış politika çıkmaza doğru sürüklendiği için bir baskın seçim kararı alındığını dile getirdi. Her ne kadar yolsuzluğa, yoksulluğa son vereceğiz deseler de yoksulluk ve yolsuzluğun asıl kaynağının AKP hükümeti olduğunu dile getiren Aracı, “OHAL ile grevlerin yasaklanmasına kadar geldiler. Ülkede her alanda bir çöküş var. Kadın haklarında, işçi haklarında... Bu gidişat karşısında uzun zamandır demokrasi güçlerinin güç birliği yapması için yaptığımız çağrıyı seçim ilan edildikten sonra da yaptık. Ancak ittifak çağrımız hayata geçirilemedi. Ama bu koşullar altında EMEP olarak böyle bir dönemde sessiz kalmanın halkımıza ihanet olacağını düşünüyoruz. Demokrasi için bu gücün oraya çıkması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Demokrasi güçlerinin birleşeceği HDP’yi ve Demirtaş’ı destekleyeceğiz” dedi.

‘HDP’NİN BARAJ ALTINDA KALMASI AKP’NİN İŞİNE GELİR’

HDP’nin Kürt sorununda demokratik bir çözümü adres gösterdiğini belirten Aracı, “Bunun yanında HDP’nin baraj altında kalması AKP’nin işine gelen bir sonucun ortaya çıkması demek. Demokrasi için, emek için mücadele edenlerin güç biriktirme adresi göstermesi açısından Demirtaş’ın güçlü çıkması önemli. İkinci tura halkın, işçilerin, emekçilerin taleplerinin yansıması açısından olumlu olacak. Daha özgür, demokratik, emekten yana bir ülke inşa etmeye başlayacağız” dedi.

‘İŞÇİ KENDİ SİYASETİNİ YAPMALI’

Emek Partisi GYK Üyesi Halil İmrek de işçilerin kendi taleplerinin gündeme gelmediğine dikkat çekti. İşçinin kendi siyasetini yapması gerektiğini dile getiren İmrek, “İşçinin kendi özel taleplerini belirlemesi lazım. Kendi sorunlarını ülkedeki sorunların etkin bir parçası olarak ele almalı ve siyasete müdahale etmelidir. Seçime ilişkin gelişmeler, demokratik ve ekonomik hakları koparmanın bir aracı olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Milletvekili adayları arasında Kürt, Türk, Alevi, Sünni kimliklerinin konuşulduğunu ancak adaylar arasında işçi olup olmadığının gündeme gelmediğini dile getiren İmrek, “’İşçiler hangi partiye oy verir, hangisine oy vermeli, oy verirken partinin işçilere ait politikalarına bakıyor musunuz?’ Bu soruların cevapları araştırılmalı” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Seçim Günlüğü (30 Mayıs 2018) - Seçimler iptal olur mu?

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 14:33

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