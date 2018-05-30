İnce Erdoğan’a arşivden yüklendi; 'Aldatıldık' videolarını izlettirdi

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın "Biz ne aldanan ne aldatan olduk" ve "Aldatıldık" sözlerini içeren videolarını izlettirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırşehir'de seçmenlerine hitap etti. İnce, Erdoğan'ın "Biz ne aldanan ne aldatan olduk" açıklamalarını hatırlatarak Erdoğan'ın "Aldatıldık" sözlerini içeren bir videoyu, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin videolarını izletti.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir mitingde İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği videoyu izlettiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Muharrem İnce, ne dediyse o. Bakalım senin genel başkanın ne demiş, onu izletelim. Hep aldatılmış. Bana diyor ki; sen kurultayda genel başkanını eleştirdin. Eleştirdim, sana mı soracağım. Muharrem İnce ne dediyse o. Söylediğim lafın arkasındayım. Bak senin genel başkanın senin için neler demiş, dinleyelim.”



İnce, daha sonra Necmettin Erbakan’ın AKP hakkında daha önce söylediği cümleleri ekrana taşıdı. Erbakan’ın, “Bugün AKP'yi kuran kurduran, bütün bu gördüğümüz senaryolar siyonizmdir. Refah Partisi'ni iktidardan indirmek yetmez, bölmemiz lazım. Biz bakan olalım, biz başbakan olalım diye heves eden çocuklar var. Gelin bakalım, biz bunu verelim diyerek ortaya çıktılar. Camiye giden sakallı Hüsnü Bey'e sesleniyorum. Bu siyonizm Amerikalıları kafese koymuş, sen girmeye mecbur musun ya, sen Müslümansın. Hüsnü. Bre Hüsnü, hala 'Bunlar eski milli görüşçüler' diyorsanız, hadi oradan" şeklindeki konuşma için İnce, “Bana diyor ki genel başkanına laf söyledin, ben genel başkana hırsız demedim. Ama senin genel başkanın sana siyonist dedi, İsrail uşağı dedi” şeklinde konuştu.

YERLİ OTOMOBİL TARTIŞMASI

İnce, Erdoğan’ın vaat ettiği yerli otomobil için de, “Ben kuantum diyorum, robotların kontrolü diyorum. O otomobil yapacağız diyor. Sen otomobilin kaportasını yapmaya talipsin, ben beynini yapmaya talibim” diye konuştu.

‘SARAY’IN MERMERLERİ HİNDİSTANDAN MI AFYON’DAN MI GELDİ’

İnce, Erdoğan’a karşı eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar siyasetçi meydanlarda hep kemer sıkacağız dedi dimi. Yine kemer sıkacağız ama bu sefer devlet kemer sıkacak, vatandaş değil. 300 arabayla gezmek yok. Bakın söyleyeyim size, Kırşehir Şeker Fabrikası'nı ne kadara sattılar? 330 milyon TL. Sıkı durun, AK Parti'ye oy vermiş Kırşehirli kardeşim. Senin şeker fabrikanı 330 milyon TL'ye sattılar. Erdoğan'ın bir uçağı 410 milyon. Sizin koca fabrika, Erdoğan'a bir uçak bile alamadı. Şimdi sesleniyorum, Kırşehir'den sesleniyorum. Sayın Erdoğan, sorun net. Senin uçak 410 milyon, Kırşehir şeker fabrikasını 330 milyona sattın. Hiç mi devlet adamlığı görmedin, hiç mi bu insanlara acımıyorsun. Bir de bir sorum olsun. Türkiye'de mermer dediğiniz zaman akla neresi gelir? Afyon, Bilecik gelir değil mi? AK Parti'nin il başkanına, milletvekillerine sorun. Saray'ın mermerleri Hindistan'dan mı geldi, Afyon'dan mı?”



İnce, Erdoğan’ın kendisine “sen bisiklete binmeye devam et” şeklindeki ifadesine de, “Ben bisiklete bineyim sen beygire bin. Tabii binebiliyorsan” diye seslendi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 13:37

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