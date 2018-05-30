Ege Üniversitesi'nde toplu sözleşme uygulanmıyor

Kadro dışı bırakılan Ege Üniversitesi'ndeki taşeron sosyal tesis işçilerinin yüksek hakem tarafından bağıtlanan toplu sözleşmeleri uygulanmıyor.

Metehan UD

İzmir

Hükümet her ne kadar taşeron çalışma sorununa KHK ile getirdiği düzenleme ile son verdiğini iddia etse de taşeron sistem işçileri mağdur etmeyi sürdürüyor. İhaleleri sosyal tesis gelirleri ile finanse edildiği için sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı bünyesinde çalışan taşeron üniversite işçilerinin kadro başvuruları geri çevrildi. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında çalışan taşeron işçiler de kadro beklerken haklarından olmakla karşı karşıyalar. DİSK'e bağlı Dev Turizm İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve yaklaşık 100 civarında işçinin çalıştığı birimde geçtiğimiz yılın aralık ayında Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uygulanmak kaçınılıyor. İşçilerin sözleşmeden doğan hakları ile geriye dönük alacakları maaşlarına yansımış değil. Üniversite eski uygulama ile maaş vermeyi sürdürüyor. Ortada bağıtlanan bir sözleşme olmasına rağmen işçilere ayrıca bireysel sözleşme de dayatılıyor. İşyeri sendika temsilcileri de dahil olmak üzere 12 işçinin maaşı bu sözleşme ile düşürüldü. Vergi diliminden doğan kesintilerle bu kesinti daha da arttı. Öte yandan işçilerin maaşları iki aydır da ödenmiyor. Mayıs ayı bitmesine rağmen işçilerin hala Nisan maaşları yatırılmamış. İşçilerin maaşlarının yatmamasına gerekçe olarak da tesis kasasında para olmaması gösteriliyor. 8 aydır maaşlar geç yatırılırken bu durumdan kaynaklı işten çıkan işçiler de olmuş.

'KASADA PARA YOK DİYORLAR'

Evrensel'e konuşan İşyeri Temsilcisi Süleyman Gür, işçi arkadaşlarının kadro dışında bırakılmanın hüznünü yaşarken bir de sözleşmelerinin tanınmadığını belirterek "Sözleşme ile maaşlarımızın düşürülmesinin hukuken mümkün olmadığını yazılı olarak bildirsek de bu kanunsuzluktan vazgeçmiyorlar. Davalarla hakkımızı alacağımızı biliyoruz ama hem mahkemelerin bu tür işlerle uğraşmasını hem de kamunun zarar etmesini istemiyoruz. Yönetimin keyfi uygulaması ile karşı karşıyayız. Sürekli daire başkanı ve şube müdürü değiştirildiği için muhattab da bulamıyoruz. Kasada para yok diyorlar. Kurumun zarar ediyor olması işçilerin maaşları ödeyemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Zarar göstererek, çevre ve şehircilik il müdürlüklerinde olduğu gibi sosyal tesislerin satışa çıkarılabileceğini ifade eden Gür şunları söyledi "Ben maaşımı alamıyorsam, iznimi kullanamıyorsam, sosyal haklarıma ulaşamıyorsam burada asıl işveren sorumludur. Biz haklarımızın yasal süresi içerisinde yerine getirilmesini istiyoruz. Biz maaşımız için çalışıyoruz. Bunu zamanında versinler yeter. Bizim terimiz çoktan kurudu. İşçiler aileleri ile birlikte problemler yaşıyorlar. Yaşanan sıkıntıyı anlatamayız. Tek bir maaşla çalışan işçiler var. Hizmet ediyoruz ama maaşımızı alamıyoruz. Biz yemek dağıtıyoruz ama kendimiz açız".

Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndaki yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.

SENDİKA EYLEM YAPACAK

DİSK Dev Turizm İş Sendikası İzmir Şubesi, Perşembe günü saat 12:00'de Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün önünde açıklama yaparak sözleşmenin uygulanmasını ve maaşların yatırılmasını isteyecek.

Daha öncesinde de Ege Üniversitesi, Genel İş'in örgütlü olduğu birimlerde de işçi sayısı ve maaşlar düşürülmek istenmişti ancak işçilerin kararlı duruşu ile yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 13:11

www.evrensel.net