Mızraklı, Koç ve Karataş'ın duruşmaları ertelendi

DTK faaliyetleri kapsamında yargılanan HDP Milletvekili Adayı Selçuk Mızraklı, Yazarımız Yusuf Karataş ve Şemsettin Koç'un duruşmaları ertelendi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri kapsamında yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı Dr. Selçuk Mızraklı, Dr. Şemsettin Koç ve EMEP MYK üyesi ve Evrensel Yazarı Yusuf Karataş'ın duruşmaları görüldü. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalar 21 Kasım'a ertelendi.

İlk olarak Mızraklı'nın duruşması görüldü. Mahkeme adlı kontrolün ayda bire çıkarılmasına ve eksikliklerin giderilmesine, bir sonraki duruşmanın 21 Kasım'da görülmesine karar verdi.

Ardından görülen Koç'un duruşması ise avukatların tanık dinleme taleplerini heyete iletmelerinin ardından adli kontrol uygulaması ayda bir yapılarak 21 Kasım'a erteledi.

'ADLİ KONTROL KALDIRILSIN'

Yusuf Karataş ise hem gazeteci hem de EMEP MYK üyesi olarak adli kontrol uygulamasının çalışmalarını engelleyici bir rol oynadığını belirtti ve kaldırılmasını istedi. Mahkeme ayda bir imza zorunluluğu ve taleplerin ses analizine göre çözülmesine karar verdi.

Karataş'ın duruşması da 21 Kasım'a ertelendi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 11:35

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