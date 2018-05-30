Adile Doğan: Kadınlar sorunlarının sandıkta çözülmeyeceğinin farkında

İstanbul Maltepe’de faaliyet yürüten Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Yöneticisi Adile Doğan Seçim Özel’e konuk oldu. Zeliş Irmak’ın sorularını yanıtlayan Doğan, kadınların 24 Haziran seçimlerinden beklentilerini, gündemlerini ve seçim hazırlıklarını anlattı.

Erken seçim kararının kadınlar tarafından nasıl karşılandığını anlatan Adile Doğan, “Erken seçim kararı alındığı açıklandığında kadınların kafası karıştı. Ama devamında ‘Yönetemiyorlar artık. O yüzden erken seçim kararı alıyorlar’ yorumlarını duyduk. ‘Hükümet erken seçim kararı almak zorundaydı. Çünkü dış mihraklar bizi yıkacak’ diyen yorumlar da duyuyoruz” dedi.

‘İKİNCİ EL KIYAFETLERİ ALAN KADINLARIN SAYISI OLDUKÇA ARTTI’

Artan yoksulluktan en çok kadınların etkilendiğini söyleyen Doğan, bunu dernek binasına bırakılan ikinci el kıyafetlere ilginin artmasından da gözlemlediklerini anlattı:

“Yoksulluk artıyor ve bunu en çok kadınlar yaşıyor. Dernek binasına yardımlaşma için kıyafetler bırakanlar oluyor. Gelip bu kıyafetlerden alan kadın sayısı oldukça arttı. Ekmeğinin küçüldüğünü, giderek yardımlara muhtaç haline geldiklerini emekçiler kendi hayatlarında görüyor.”

’40 YAŞINDAN SONRA İŞ ARAMAK ZORUNDA KALAN KADINLAR VAR’

Ekonomide yaşanan kötüye gidişle işsizlik sorununun da arttığını ifade eden Doğan, “Artan işsizlik en çok kadınları vuruyor. 40 yaşından sonra çalışmaya başlayan kadınlar var. En güvencesiz ve en zor işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar” dedi.

‘KUTUPLAŞMAYI SORUNLARIMIZ ÇERÇEVESİNDE YAN YANA GELEREK AŞIYORUZ’

Seçim kampanyalarına ilişkin kadınların yaklaşımını da değerlendiren Adile Doğan, partilerin seçim gezileri sırasında itirazların daha fazla olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

AKP’ye oy veren kadınlarla, muhalefet partilerine oy veren kadınlar arasında zaman zaman kutuplaşmalar yaşandığını vurgulayan Doğan, “Bizim derneğimizde farklı siyasi görüşlerden kadınlar var. Ama bizi bir araya getiren ortak dertlerimiz, sorunlarımız. Her meselede yan yana oturup konuşabilmeyi başarıyoruz. Kutuplaşmayı yaratan sivri uçlar da bu birliktelik sayesinde kırılabiliyor” dedi.

‘ÖNCELİKLİ TALEBİMİZ KADINA ŞİDDETİN ÖNÜNÜ AÇAN YASALARIN İPTALİ’

Kadınların yaşadığı sorunların ekonomiyle sınırlı olmadığını da ifade eden Doğan, “Çocuk istismarının engellenmesi için, kadın cinayetlerinin son bulması için, kadın cinayeti davalarında cezaların caydırıcı olması için etkili önlemler, yasalar istiyoruz” diye sıraladı kadınların taleplerini.

Kadınların en çok karşılaştığı sorunların başında şiddetin geldiğini söyleyen Adile Doğan, “Bu sebeple en öncelikli talebimiz kadına yönelik şiddetin son bulması ve bunun önünü açan yasaların iptal edilmesi” dedi.

‘AKP’YE OY VERMESİ İÇİN KUR’AN’A EL BASTIRANLAR VAR’

AKP'ye oy veren pek çok kadının ‘Biz kendi elimizle kendimizi mahkum ettik’ dediğini aktaran Doğan bu mahkumiyeti şöyle özetledi:

Yıllarca eşe itaat, evdeki erkeğe itaat etmesi istenmiş. Oy vereceği partiyi erkek seçmiş, Kur'an'a el bastırmış oyunu değiştirmemesi için. İradesi de elinden alınmış. Artık bundan rahatsız.”

‘KADINLARIN AKP’DEN KOPMASININ NEDENİ PARTİ İÇİNDEKİ ADALESİZLİK’

Pek çok işçi ve emekçi kadının daha iyi bir gelecek için AKP'de çalışma yürüttüğünü söyleyen Doğan, bu kadınlardaki dönüşümün gerekçelerini şöyle açıkladı:

“Şimdi ise ‘Bir daha asla oy vermeyeceğim, kapıma geldiklerinde onlara iki çift lafım var’ diyor. Bu kopuşun nedeni parti içerisindeki adaletsizlik. Zengin daha zengin oldu, yoksul daha yoksullaştı.”

24 Haziran’a giderken kadınların alternatifsiz ve politikasız bıraktırılmak istendiğinin altını çizen Doğan, “Ama kadınlar politik. Her alanda bir şekilde politikayı tartışıyor. AKP'ye, CHP'ye, HDP'ye oy verecek kadınlar bu işin sandıkta çözülmeyeceğinin farkında. Tek alternatifin yine kendileri olduğunu bilmek zorunda işçi ve emekçi kadınlar” dedi. (Evrensel Web TV)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 15:20

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