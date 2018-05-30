Gezi Parkı, direnişin 5. yıl dönümünde bariyerlerle çevrildi

2013 yılındaki Gezi Parkı direnişinin yıl dönümü nedeniyle Gezi Parkı çevresi polis bariyerleriyle çevriliyor.

Gezi Parkı direnişinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruldu.

TAKSİM DAYANIŞMASI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Taksim Dayanışması dün yaptığı açıklamada “Gezi 5 yaşında! Karanlık gider #GeziKalır!” diyerek, 31 Mayıs saat 19.00’da Gezi Parkı’ndaki anma etkinliğine çağrı yapmıştı.

Basın açıklamasında konuşan Mimar Mücella Yapıcı, “Bulunduğunuz her yerde bir slogan söyleyin, bir döviz yazıp resmini çekin, paylaşın; bir ağaca çaput bağlayın; parklara çıkın, forum yapın, sohbet edin, şarkılarımızı söyleyin. Gezi bulunduğumuz her yerde. Çünkü biliyoruz ki, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan ve Mehmet İstif hâlâ bize bakıyor. Karanlık gider, Gezi kalır!” demişti. (HABER MERKEZİ)

Taksim Dayanışması: Karanlık gider, Gezi kalır

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 11:15

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