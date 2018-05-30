İsveç'in başkenti Stockholm'de binasız Kadın Tarih Müzesi açılacak. Müze, 'İnsanlığın yarısı dört duvar arasına sığmaz' şiarıyla hayata geçirilecek.

İsveç’in tanınmış sanatçıları, kültür ve sanat dernekleriyle bir araya gelerek başkent Stockholm’de bir Kadın Tarih Müzesi açılmasını kararlaştırdı.

Kadın Tarih Müzesi’nin geleneksel müzelerden farklı olarak bir lokal veya binası olmayacak. Çalışmalarını mevcut müzeler, kültür dernekleri, tiyatro binaları gibi yerlerde sürdürecek.

Stockholm’de bir kadın müzesi açılması önerisi Sol Parti’den geldi. 2014 yılında yapılan seçimlerde il genel meclisi ve belediyeye üye göndermeyi başaran Feminist İnisiyatif, Sol Parti’nin önerisini zenginleştirerek yeniden gündeme getirdi.

Belediye Meclisi’de yapılan oylamada büyük bir çoğunluk Stockholm’de bir kadın müzesi açılması yönünde oy kullandı.

Geçici olarak müzenin şefliği görevine atanan Lina Thomsgård, İsveç Devlet Radyosu’na lokali olmayan müzenin halkı, kadınların toplumun inşasında oynadıkları rol hakkında bilgilendireceğini söyledi.

İNSANLIĞIN YARISI DÖRT DUVAR ARASINA SIĞMAZ

“İnsanlığın yarısının tarihini dört duvar arasına sığdırmak mümkün değil. Bu her yerde var ve her yerde hissedilmeli” diyen Thomsgård, bunun gerçekleşmesi için kültür kurumları ve şahsiyetlerinin farklı bir biçimde iş birliği yapacaklarını belirtti.

İnteraktif il gezileri düzenleyeceklerini örneğin 1800’lü yılların ortalarında Södermalm semtinde ipek dokuyan işçi kadınların günlük yaşamlarını anlatacaklarını söyleyen Thomsgård, müzenin siyasi partilerden bağımsız olduğuna ancak her türden düşünceye açık olacağına vurgu yaptı.

DAHA ÖNCE YAPILMAYAN BİR ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Thomsgård, yeri olmayan bir müzenin belirsiz olma riski taşıyıp taşımadığı sorusunu “Biz ilde çok çarpıcı buluşmalar gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Tarihin nerede başladığını ve bittiğini göstereceğiz. Ama aynı zamanda daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştireceğiz. Bu bir meydan okuma ama şansımız eşsiz aktörlerle birlikte çalışmak” diyerek yanıtladı.

Stockholm İl Kültür Kurumu müzeye 5 milyon kron yardım yapmayı kararlaştırdı. Stockholm Kadın Tarih Müzesi’nin faaliyetlerini İsveç’te kadınlara oy hakkı tanınmasının 100.yıl dönümünde 2019 yılında başlatması planlanıyor. (Stockholm/EVRENSEL)

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