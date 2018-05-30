İsveç’te kadın milletvekili adaylarının sayısında düşüş

İsveç'te eylül ayındaki parlamento seçimlerinde kadın milletvekili adaylarının sayısında azalma var.

Dünyanın en eşitlikçi ülkesi olarak kabul edilen İsveç’te bu yılın eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinde kadın milletvekili adaylarının sayısında azalma olduğu görülüyor.

2014 yılında yapılan genel seçimlerde kadın milletvekillerinin oranı yüzde 46 iken, bu seçimlerde oran yüzde 45’e geriledi. Parlamentoda en az kadın milletvekili adayının olduğu parti ırkçı ve yabancı İsveç Demokratları, en fazla kadın adayın olduğu parti ise Sol Parti.

İsveç Demokratları’nı yüzde 39 ile muhafazakar bir parti olan Moderat Parti izliyor. Bir önceki seçimlere kıyasla aday olan kadınların oranı yüzde 42’den yüzde 39’a geriledi. Hıristiyan Demokratlar, Liberal Parti ve Merkez Partisi’nde ise kadın milletvekili adaylarının oranı yüzde 43 ile yüzde 45 arasında değişiyor.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nde kadın ve erkek adayların sayıları neredeyse aynı. Parti listesinde 409 erkek ve 402 kadın milletvekili adayı bulunuyor.

Çevre Partisi Yeşiller’de ibre yüzde 51 oranı ile kadınlardan yana. En fazla kadın aday gösteren parti ise geçmiş seçimlerde olduğu gibi yüzde 54 ile Sol Parti oldu.

PARLAMENTO DIŞINDA EN ÇOK ADAY FEMİNİST İNİSİYATİF PARTİ'DE

Parlamento dışında kalan partilerden en fazla kadın aday gösteren 2014 seçimlerinde yüzde 3,1 oy alan ve baraja takılan Feminist İnisiyatif. Partinin milletvekili adayları listesinde olanların yüzde 79’u kadın.

İsveç Devlet Radyosu Ekot Servisi’ne açıklamalarda bulunan Sol Parti’nin Kadın Örgütleri Ağı sorumlusu İda Gabrielsson, kadınların parti içinde güçlenmeleri için yatırım yaptıklarını söyledi.

Kadın adayların fazla olmasının partinin politikasıyla ilişkisi olduğunu söyleyen Gabrielsson, “Biz ekonominin sadece az sayıda kişiyi için değil herkesin gözetilerek düzenlenmesini savunuyoruz. Bu kadınları partimize çekiyor” dedi. (Stockholm/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 10:49

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