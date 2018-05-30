Seçim Günlüğü (30 Mayıs 2018) - Seçimler iptal olur mu?

AKP'Lİ ŞENTOP: AYM'NİN KARARI SEÇİMLERİN İPTALİ SONUCUNU DOĞURMAZ

Abdulkadir Selvi, AYM'de görülecek dava vesilesiyle 'Seçimler iptal olur mu' sorusunu gündeme taşıdı. AKP'den 'Seçimler iptal olmaz' yanıtı geldi.

AKP'li Şentop: AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz Abdulkadir Selvi, AYM'de görülecek dava vesilesiyle 'Seçimler iptal olur mu' sorusunu gündeme taşıdı. AKP'den 'Seçimler iptal olmaz' yanıtı geldi.

TANRIKULU: SANDIK TAŞIMA KARARI KÜRT SEÇMENE YÖNELİK

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim sandıklarının taşınması kararının Kürt seçmene yönelik olduğuna işaret etti.

Sezgin Tanrıkulu’dan sandık taşıma tepkisi: Kürt seçmene yönelik CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim sandıklarının taşınması kararının Kürt seçmene yönelik olduğuna işaret etti.

İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün, aday tanıtım toplantısı yapacak ve seçim beyannamesini açıklayacak.

İYİ Parti seçim beyannamesini açıklayacak İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener bugün, aday tanıtım toplantısı yapacak ve seçim beyannamesini açıklayacak.

AKP'Lİ SEÇMEN: TAM YAŞANACAK ZAMAN AMA İŞÇİ VE KÖYLÜ DİBE VURDU

Avcılar’da da bir ağacın gölgesinde, bir bankın üstünde oturanlarla, çarşıda pazarda dolaşanlarla seçimi konuştuk.

AKP’li seçmen: Tam yaşanacak zaman ama işçi ve köylü dibe vurdu İstanbul Avcılar’da bir ağacın gölgesinde, bir bankın üstünde oturanlarla, çarşıda pazarda dolaşanlarla seçimi konuştuk.

HDP DİYARBAKIR ADAYI MIZRAKLI: ONURLU BARIŞA BUGÜN DE İNANIYORUM

HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde dikkat çeken milletvekili adaylarından birisi de Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Dr. Selçuk Mızraklı. Barış için mücadele ettiği kurumların kriminalize edildiğini belirten Mızraklı, “İstedikleri kadar üzerimize gelsinler” diyerek, onurlu bir barışa bugün de inandığını söyledi.

HDP Diyarbakır Adayı Mızraklı: Onurlu barışa bugün de inanıyorum HDP Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Dr. Selçuk Mızraklı ile bugün görülecek duruşması öncesi seçimleri konuştuk.

ÇAY MOLASINDA SEÇİM SOHBETİ: İKTİDAR DİNİ DUYGULARIMIZDAN FAYDALANIYOR

Kocaeli'den genç bir işçi ve Marmara Üniversitesinden bir öğrenci Evrensel'e mektup yazdı.

Çay molasında seçim sohbeti: İktidar dini duygularımızdan faydalanıyor Kocaeli'den genç bir işçi ve Marmara Üniversitesinden bir öğrenci Evrensel'e mektup yazdı.

KOÜ ÖĞRENCİLERİ: GEL DE 470 LİRALIK BURSLA GEÇİN

Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle 24 Haziran seçimlerini konuştuk: Aylık verilen ‘470 liralık bursla geçin’ diyorlar.