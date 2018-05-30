Selvi: Seçimler iptal olur mu? Burası Türkiye...

Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçim yasasının iptaline ilişkin açtığı davanın AYM'de görüleceğini hatırlattı ve olasılıkları masaya yatırdı.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davanın yarın Anayasa Mahkemesi tarafından görüşüleceğini hatırlattığı yazısında "Seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var" dedi.

Yazısında Anayasa Mahkemesinin verebileceği kararları değerlendiren Selvi şunları söyledi:

"1- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Bu durumda mevcut seçim yasasıyla seçimlere gidilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

2- Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı verebilir. Bu maddelerin iptal gerekçesine uygun olarak düzenlenmesini isteyebilir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yeniden yapılması için 1 yıl ya da 6 ay gibi bir süre verebilir. Böyle bir uygulama var ama yasal zorunluluk değil.

3- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu yerinde bularak tüm maddelerde iptal kararı verebilir."

'BAŞVURUYU ERDOĞAN YAPTIRMADI HERHALDE'

Anayasa Mahkemesi'nin iktidarın talimatına göre çalışmadığını öne süren Selvi, "İptal başvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP’ye başvuruyu Erdoğan yaptırmadı. Ama kulislerde, iktidar Anayasa Mahkemesi’ne seçimleri iptal ettirecek diye bir söylenti dolaşıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıktığında ne olacak? Perşembe gününden sonra seçimlere 24 gün kalıyor. Bu durumda seçimler nasıl yapılacak, iptali söz konusu olur mu? Öncelikle gerekçeli kararın görülmesi gerekiyor. Hukukçular, YSK’nın ilke kararlarıyla boşluğu dolduracağını ve seçimlerin yapılmasını sağlayacağını savunuyorlar.

Yine de seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var." yorumunu yaptı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 10:11

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