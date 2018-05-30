AKP'li Şentop: AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz

Abdulkadir Selvi, AYM'de görülecek dava vesilesiyle 'Seçimler iptal olur mu' sorusunu gündeme taşıdı. AKP'den 'Seçimler iptal olmaz' yanıtı geldi.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davanın yarın Anayasa Mahkemesi tarafından görüşüleceğini hatırlattığı yazısında "Seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var" dedi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise "AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz" açıklaması yaptı.

Selvi, Anayasa Mahkemesinin verebileceği kararları değerlendirdiği yazısında şunları söylemişti:

"1- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Bu durumda mevcut seçim yasasıyla seçimlere gidilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

2- Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı verebilir. Bu maddelerin iptal gerekçesine uygun olarak düzenlenmesini isteyebilir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yeniden yapılması için 1 yıl ya da 6 ay gibi bir süre verebilir. Böyle bir uygulama var ama yasal zorunluluk değil.

3- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu yerinde bularak tüm maddelerde iptal kararı verebilir."

'BAŞVURUYU ERDOĞAN YAPTIRMADI HERHALDE'

Anayasa Mahkemesi'nin iktidarın talimatına göre çalışmadığını öne süren Selvi, "İptal başvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP’ye başvuruyu Erdoğan yaptırmadı. Ama kulislerde, iktidar Anayasa Mahkemesi’ne seçimleri iptal ettirecek diye bir söylenti dolaşıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıktığında ne olacak? Perşembe gününden sonra seçimlere 24 gün kalıyor. Bu durumda seçimler nasıl yapılacak, iptali söz konusu olur mu? Öncelikle gerekçeli kararın görülmesi gerekiyor. Hukukçular, YSK’nın ilke kararlarıyla boşluğu dolduracağını ve seçimlerin yapılmasını sağlayacağını savunuyorlar.

Yine de seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var." yorumunu yaptı.

ŞENTOP: KİMSENİN TEREDDÜTÜ OLMASIN

Selvi'nin gündem olan yazısını TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Şentop şöyle konuştu: "Seçimi etkileyecek bir husus değil, seçimin uygulanmasıyla ilgili bir düzenleme bunlar. AYM varsayalım ki olumsuz bir yaklaşım ortaya koydu, o zaman YSK bugüne kadarki teamülleriyle uygulayacaktır. YSK'ya kanunla seçimlerin yönetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz. AYM, ne yönde karar verirse versin bu seçimin yapılmamasını sonucu doğuracak bir karar olmaz. Kimsenin tereddütü olmasın." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 11:43

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